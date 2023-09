Strasshof an der Nordbahn: Radwegverbindung Flugfeldstraße -Schulcampus fertiggestellt

Radweginfrastruktur in der Region verbessert

St. Pölten (OTS) - Heute wurde die neue Radwegverbindung in Strasshof an der Nordbahn offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Die Marktgemeinde Strasshof an der Nordbahn hat in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich entlang der Flugfeldstraße ab der Kreuzung mit der Emminger Straße über die Landesstraße B 8 und weiter entlang der Gutshofstraße und der Schönkirchner Straße bis zum Schulcampus eine Geh- und Radwegverbindung errichtet.

An der Flugfeldstraße erfolgte die Errichtung eines kombinierten Geh-und Radwegs an der nördlichen Straßenseite mit einer Breite von 2,55 Metern. Ein Grünstreifen mit einer Breite von einem Meter dient als Sicherheitsstreifen sowie als Entwässerungsfläche zwischen Geh-/Radweg und Straßenfahrbahn. Auf einem Teilstück war es erforderlich, die Flugfeldstraße in südlicher Richtung zu verbreitern, sodass ein durchgehender Fahrbahnquerschnitt von 5,5 Metern für den KFZ-Verkehr bestehen bleibt.

Der Geh- und Radweg führt bis zur Landesstraße B 8 zum nördlichen Schutzweg. Die bestehende Lichtsignalanlage an der Kreuzung wurde den neuen Gegebenheiten angepasst. Nördlich der Landesstraße B 8 bindet die neue Geh- und Radwegverbindung in einen bestehenden Weg entlang der B 8 ein. Von dort wurde ein neuer Geh- und Radweg, direkt angrenzend an den östlichen Fahrbahnrand der Gutshofstraße, errichtet. Die Geh- und Radwegbreite beträgt hier 3,5 Meter. An der Kreuzung Gutshofstraße - Schönkirchner Straße quert der Geh- und Radweg die Fahrbahn der Schönkirchner Straße und führt weiter entlang der Gutshofstraße bis zum bestehenden Schutzweg, welcher um eine Radfahrerüberfahrt erweitert wurde. In der Schönkirchner Straße wurde der neue Radweg entlang der nordwestlichen Grundgrenze bis zum Kreisverkehr zwischen Volkshochschule und Mittelschule als Zweirichtungsradweg mit einer Breite von drei Metern errichtet. Zwischen dem bestehenden Gehsteig und dem neuen Radweg bleibt die bestehende Grünfläche erhalten.

Die Gesamtlänge der Geh- und Radwegverbindung beläuft sich auf rund 440 Meter. Die Arbeiten wurden von der Arbeitsgemeinschaft Porr-Held&Francke innerhalb von rund zwei Monaten durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 400.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land Niederösterreich in Kombination mit Fördermitteln von klimaaktiv.mobil und 30 Prozent von der Marktgemeinde Strasshof an der Nordbahn getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

