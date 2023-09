Die Ränder erkunden mit der Premiere von BONES and STONES in the landscape

Für die Gleichheit aller Körper, belebte und unbelebte.

Der Performance „BONES and STONES“ gelingt die Synthese zur erfahrbaren Ein-heit des Allen. Immersion at its best! Rando Hannemann

Wien/Lindabrunn/Baden/Wiener Neustadt (OTS) - Seit Anfang der Woche arbeiten Claudia Bosse und ihr internationales Tänzerinnen-Ensemble im Steinskulpturenpark in Lindabrunn, Niederösterreich. Mit BONES and STONES in the landscape präsentiert die Nestroy-Preisträgerin ihre neueste Arbeit und begründet ein weiteres Kapitel von Theater in der Landschaft und befragt unser Verhältnis zu unserem Planeten. Live-Klänge von Günther Auer vermessen die Umgebung des weitläufigen Areals des Symposion Lindabrunn.

Auf der Suche nach der Erinnerung der Steine navigiert eine Frauengemeinschaft unterschiedlichen Alters das Publikum durch verschiedene Zeiten, ihre Haut und das Gelände, und befragt unser Verhältnis zum Planeten... Ritual oder Choreografie; Erkundung eines Geländes oder Performance; Konzert oder Installation mit Lebendigem; Zukunft einer Menschheit oder ihr Ende?



9. September, 19:00. 10.9., 18:0. 16.9., 17:00



