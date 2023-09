Tag der Suizidprävention - das schwere Leid wäre vermeidbar!

Der Weltsuizidpräventionstag am 10. September ruft in Erinnerung wie massiv belastet die Menschen in Österreich sind

Wien (OTS) - Die Zahlen der Statistiken 2022 zur Todesursache „Selbsttötung und Selbstbeschädigung“ machen betroffen. Über fünf Jahre sind die Suizidzahlen in Österreich gesunken, im vergangen Jahr jedoch wieder signifikant gestiegen.

„1.276 Todesfälle durch Selbsttötung sind 1.276 Todesfälle zu viel. Zahlreiche davon wären vermeidbar gewesen“, meint Prof. Dr. Peter Stippl (ÖBVP-Vizepräsident).

Besonders schmerzlich sind 36 Suizide von jungen Menschen unter zwanzig Jahren, sowie das prozentuale Ansteigen des Frauenanteils auf fast 25%. Dieses schwere Leid, mit Auswirkungen auf Familien und Freunde der Opfer, hätte verhindert werden können. Zwischen dem Aufkommen von suizidalen Gedanken und deren tatsächlichen Umsetzung in die Suizidhandlung liegen häufig drei kritische Monate. Würden Betroffene in dieser Zeit fachlich kompetente Hilfe wie z. B. Psychotherapie in Anspruch nehmen, wären viele noch am Leben.

Die Website des ÖBVP bietet eine Psychotherapeut:innen-Suche, über die rasch und unkompliziert Kontakt mit Psychotherapeut:innen in der jeweiligen Region und dementsprechenden Schwerpunkten aufgenommen werden kann.

Aktuelle Studien und Umfrageergebnisse zeigen, dass beinahe 25% der Kinder und Jugendlichen von immer wiederkehrenden Suizidgedanken, fallweise mehrmals täglich, berichten. Mit dem Projekt „fit4SCHOOL – psychotherapeutische Beratung in der Schule“ werden Kinder und Jugendliche im Lebensraum Schule unterstützt. Schulpsychotherapeut:innen sind ein wichtiger Teil des so genannten Schulsupportpersonals. Dieses müsste, lt. Ansicht des ÖBVP, flächendeckend in ganz Österreich an jeder Schule implementiert werden. Mit der fit4SCHOOL Hotline (05-125 617 34) stehen Schüler:innen, Eltern und Lehrpersonen qualifizierte Psychotherapeut:innen mit Rat und Tat zur Seite.

