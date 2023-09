114 Mio. für Wasserstoffforschungsprojekt

Vorstellung beim 3. D-A-CH-Wasserstoffsymposium am 21.9. an der HTL Wiener Neustadt

Wiener Neustadt (OTS) - Am Donnerstag, den 21. September 2023 (13 bis 17 Uhr), startet an der HTL Wiener Neustadt das 3. D-A-CH Wasserstoffsymposium mit Grußworten verschiedener Eröffnungsredner aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Das Programm liefert interessante Details zu Wasserstoff-Aktivitäten in der D-A-CH-Region:

- Ideenkonzept für ein 114 Mio. EuroWasserstoffforschungsprojekt in Wr. Neustadt

- Aktivitäten/ Projekte der H2-Süd – die H2-Initiative Bayern/ Baden Württemberg

- Hydrogen for Fuels

- KompakteWasserstoffspeicher mit HyCS – eine effektive und effiziente Alternative für Nutzfahrzeuge, Schiffe und Züge

- Cellsius Project H2 - die Zukunft der nachhaltigen Aviatik

- Erzeugung von biogenem Wasserstoff und Regelenergie



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos – eine Anmeldung ist aber für alle, die live und online teilnehmen möchten, erforderlich. Hier gelangt man zum Programm:

Wasserstoffsymposium_Programm_V3.pdf (htlwrn.ac.at)

Rückfragen & Kontakt:

Prof. DI Gerald Stickler

HTL WIener Neustadt

D-A-CH-Gesellschaft für Wasserstoff

Tel.: +43 676 5134568

Email: sx @ htlwrn.ac.at