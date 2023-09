Pressekonferenz des AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUNDES

Weltbund-Tagung 2023 in Graz

Graz (OTS) - Seit Amtsbeginn des neuen Weltbund-Vorstandes am 1. 1. 2023 wurden mehrere neue Initiativen gestartet, um auch junge, aktive und im Berufsleben stehende Landsleute für den Weltbund zu begeistern und ihnen relevante Angebote zugänglich zu machen. So leistet der Weltbund einen Beitrag, um deren berufliche Aussichten sowie ihre Bindung an die Heimat Österreich nachhaltig zu stärken.

Zu diesen Angeboten zählen die Innovationskampagne "Österreichs weltweites Potenzial", der Zugang zur WKÖ Online-Learning-Plattform wise-up sowie der neue RotWeissRot Podcast in Deutsch und Englisch. Diese Initiativen ergänzen die laufenden Bemühungen um Stärkung des weltweiten Netzwerks, Steigerung der Eintragungen in die Wählerevidenzen, aktive Unterstützung im Falle von Beibehaltungsanträgen der Staatsbürgerschaft/Vermeidung von Ausbürgerung. Die zahlreichen Vereinigungen rund um die Welt spielen zudem eine entscheidende Rolle, um die Bindung an die Heimat selbst nach Schließung einiger Auslandsvertretungen zu gewährleisten oder neue Mitglieder infolge von §58c Staatsbürgerschaftsgesetz zu gewinnen.

Zum Auslandsösterreicher des Jahres 2023 wird der Steirer Meinrad Spenger am Samstag, den 9. 9. 2023 im Congress Graz im Stephaniensaal ausgezeichnet. Er wurde 1975 in Knittelfeld geboren und ist in Seckau in der Steiermark aufgewachsen. Nach dem Gymnasium in Seckau, einer Tischlerlehre, einem Jusstudium in Graz und einigen Auslandssemestern gründete er in Spanien MASMOVIL, ein Start-up Unternehmen mit 3 Mrd € Umsatz und 15 Millionen Kunden. Er ist ein Anbieter mit höchster Kundenzufriedenheit in Spanien. 2020 wurde er zum Telecom Manager des Jahres ausgezeichnet.

Rückfragen & Kontakt:

AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND

Dr. Irmgard Helperstorfer

office.wien @ weltbund.at

Tel.: 0676/35 09751