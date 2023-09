ORF-„Millionenshow“ startet am 11. September in den Herbst

Armin Assinger begrüßt zu neuen Ausgaben des Erfolgsquiz in ORF 2

Wien (OTS) - Antwort A, B, C oder D? Am 11. September 2023 startet Armin Assinger in eine neue „Millionenshow“-Saison. Dann stehen wieder jeden Montag ab 20.15 Uhr neue Ausgaben des Erfolgsquiz auf dem Programm von ORF 2 und vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten haben in den Auswahlrunden die Chance, den Sprung in die Mitte zu schaffen und bis zu eine Million Euro zu erspielen. Wer auch einmal im Studio sein Wissen unter Beweis stellen möchte, hat unter tv.ORF.at/millionenshow die Möglichkeit, sich für die ORF-Show zu bewerben.

In der ersten „Millionenshow“-Ausgabe am 11. September mit dabei:

Jeremias Lindner aus Wien, Katrin Wankmüller aus Klagenfurt, Wolfgang Hucek aus Mödling in Niederösterreich und Karin Kirchner aus Wien.

Am 18. September spielen diese vier Kandidatinnen und Kandidaten um bis zu eine Million Euro: Jenny Dünser aus Wien, Hannes Franz Lazer aus Mittlern in Kärnten, Tina Junghans aus Klausen-Leopoldsdorf in Niederösterreich und Rupert Tömböl aus Wien.

