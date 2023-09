MQ: „Fashion-Talks“ und „Fashion-Night“ bei der MQ VIENNA FASHION WEEK

Wien (OTS) - Von 11. bis 16. September dreht sich in Wien wieder alles um Mode. Bei der Eröffnungsshow der MQ VIENNA FASHION WEEK am Montag, 11.09. werden die „favorite looks“ der neuen Kollektionen aller teilnehmenden Designer:innen zu sehen sein. Fashion-Talks am Dienstag 12.09. beleuchten die Modelandschaft in Österreich sowie Perspektiven für die Zukunft. Im Rahmen der „MQ Fashion-Night“ am Samstag, 16.09. erwarten die Besucher:innen bei freiem Eintritt ab 20 Uhr Fashionshows von „RIVA by Frank Weeneggsinn“ (Artist-in-Residence des MQ) mit der Kollektion „In love with sunsets“ sowie von PITOUR die Kollektion „Kontraste“.

Fashion-Night, Samstag 16.09., 20 Uhr

„In love with sunsets“ heißt die Kollektion des thailändischen Designers Frank Weeneggsinn Kaewphongsri von „RIVA by Frank Weeneggsinn“. Sie erzählt von der Müdigkeit eines jeden Tages und von der Sehnsucht, sich zu befreien und es sich bequem zu machen. Die Entwürfe sind daher so gestaltet, dass sie von morgens bis abends getragen werden können und man immer glücklich damit ist.



„Kontraste“ des Labels „PITOUR“ von Maria Oberfrank wiederum setzt sich mit den Gegensätzlichkeiten der Jahreszeiten auseinander: Außen und innen, warm und kalt sind die Kriterien, die die Kleidung bestimmen. Diese Gegensätze waren Inspiration für die Kollektion und finden sich in der Verarbeitung der Materialien wieder.

Fashion-Talks, Dienstag 12.09., ab 16 Uhr

Zum Auftakt der MQ VIENNA FASHION WEEK findet um 16 Uhr mit „Austrian Fashion Heritage & Future“ ein Gespräch zur Modelandschaft in Österreich und die Perspektiven für die Zukunft statt. Zu den Talk-Gästen zählen unter anderem Lena Kvadrat (Designerin Art Point), Elisabeth Noever-Ginthör (Leitung Creativity & Business – Wirtschaftsagentur Wien) sowie Gabriele Sulzgruber-Schartl (Direktorin KunstModeDesign Herbststrasse).



Um 16.45 Uhr tauschen sich unter dem Titel „International Fashion Business & Forecast“ dann internationalen Expert:innen und Brancheninsider zur Vielfalt an Inspirationen weltweit und deren Facettenreichtum aus. Teilnehmer:innen sind u.a. Susan Sabet (Herausgeberin Pashion Magazine & Egypt Fashion Week), Paul Direk (Designer, Thailand) und Stéphane Gaboué (Modejournalist, Casting Director & Model Scout).



Die Talks finden auf der Sommerbühne im MQ Haupthof statt.

MQ VIENNA FASHION WEEK

Die MQ VIENNA FASHION WEEK findet heuer zum 15. Mal im MuseumsQuartier Wien statt. Bei den Fashion-Shows werden stündlich die neuesten Kollektionen präsentiert. Die Besucher:innen erwarten u.a. Arbeiten von Thang de Hoo, Art Point, Marcel Ostertag, Kayiko, Sabine Karner, Callisti, die traditionelle Thai-Fashion-Night und vielen anderen mehr.

Neben den Defilees der Designer:innen im Fashion-Zelt am MQ Vorplatz können in der Shopping-Area in der Ovalhalle und im Pop-Up-Store in der Arena21 die aktuellen Prêt-à-Porter Kollektionen bewundert, anprobiert und gekauft werden.





MQ VIENNA FASHION WEEK.23

Datum: 11.09. bis 16.09.

Ort: MuseumsQuartier Wien, Fashion-Zelt am Vorplatz, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Tickets: online unter www.mqvfw.com/tickets/ sowie an der Abendkassa

www.mqvfw.com



MQ Fashion-Talks

Datum: Di 12.09.

16-16.40h: „Austrian Fashion Heritage & Future“

16.45-17.30h: „International Fashion Business & Forecast“

Ort: Sommerbühne, MQ Haupthof



MQ Fashion-Night

Datum: Sa 16.09., ab 20h, Eintritt frei, Fashion-Shows von „Riva by Frank Weeneggsinn“ (Artist-in-Residence des MQ) sowie PITOUR

Ort: Fashion-Zelt am MQ Vorplatz



