Thomas Stipsits in den Fängen der „Kopftuchmafia“

Dreharbeiten zum ORF-Krimi nach dem gleichnamigen Bestseller mit u. a. Deutinger, Prelog, Mottl und Liebmann in weiteren Rollen

Wien (OTS) - Stipsits wird zu Sifkovits, wenn der Mord an einer Braut in seinem südburgenländischen Heimatort den beliebten Kabarettisten, Schauspieler und Autor als unkonventionellen Polizisten auf den Plan ruft. Tatkräftige Unterstützung bei seinen Ermittlungen erhält Thomas Stipsits seit Dienstag, dem 5. September 2023, bei den Dreharbeiten zur ORF-Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von der titelgebenden „Kopftuchmafia“. Denn, von Eifersucht über Rivalitäten bis hin zu Intrigen – auf seinem Beobachtungsposten auf der Dorfstraße entgeht dem Stinatzer Bankerl-Trio, das mit seinem Wissen so manche Suchmaschine vor Neid erblassen lassen würde, rein gar nichts. Und so kommt in dem von Regisseur Daniel Prochaska inszenierten Krimi das ein oder andere lang gehütete Geheimnis ans Licht, was Sifkovits auch am eigenen Leib zu spüren bekommt. Neben Stipsits, dessen erster Stinatz-Krimi auch die Vorlage für das von Stefan Hafner und Thomas Weingartner stammende Drehbuch bildet, sind u. a. Erika Deutinger, Linde Prelog und Erika Mottl als „Kopftuchmafia“ sowie Gerhard Liebmann, Rainer Doppler, Michael Rast, Julia Edtmeier und Christoph Krutzler in weiteren Rollen zu sehen. Die Dreharbeiten in Eisenstadt, Mattersburg, Wien sowie Stinatz und Umgebung dauern voraussichtlich bis Anfang Oktober 2023. Zu sehen sein soll „Kopftuchmafia“ 2024 in ORF 1.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Thomas Stipsits erweckt in seinen Programmen und Büchern Charaktere zum Leben, die einem wie alte Bekannte vorkommen, weil man sie aus dem eigenen Umfeld zu kennen glaubt. In der ‚Kopftuchmafia‘ vereint er mit jeder Menge Lokalkolorit alles, was einen spannenden Krimi ausmacht, mit einem guten Maß an Situationskomik. Fiktionale Produktionen wie diese, die tief in die Lebenswelten unserer Regionen eintauchen, sind in Österreich ein Alleinstellungsmerkmal des ORF und finden dank unserer Zusammenarbeit mit ARTE auch in Deutschland und Frankreich ein großes Publikum. Ich wünsche dem gesamten Team gutes Gelingen für die Dreharbeiten.“

Mehr zum Inhalt:

Dramatisches Ende einer Hochzeit in Stinatz: Die Braut verschwindet und wird am nächsten Tag ermordet aufgefunden – ein Fall für Inspektor Sifkovits (Thomas Stipsits)! Die Ermittlungen in seinem Heimatort stellen den unkonventionellen Polizisten zunächst vor einige Rätsel. Zum Glück erhält er tatkräftige Unterstützung von einem außergewöhnlichen Team – der „Kopftuchmafia“. Das eingeschworene Trio, bestehend aus der Resetarits Hilda (Linde Prelog), der Grandits Resl (Erika Mottl) und Sifkovits' energiegeladener Mutter Baba (Erika Deutinger), erweist sich als unschätzbar wertvoll für die Aufklärung des Falls. Dank ihrer tiefen Verwurzelung in der Gemeinde und ihrer Liebe zu Klatsch und Tratsch verfügen sie über Informationen, die weit über das hinausgehen, was Suchmaschinen und soziale Medien bieten. Gemeinsam mit der „Kopftuchmafia“ taucht Inspektor Sifkovits nicht nur in die verworrene Geschichte einer kroatischen Hochzeit und ihrer Beteiligten ein, sondern auch in seine eigene Vergangenheit. Dabei werden Geheimnisse enthüllt, die von Eifersucht und Rivalitäten bis hin zu lang gehüteten Intrigen reichen.

„Kopftuchmafia“ ist eine Koproduktion von ORF, ARTE und Mona Film mit Unterstützung von Land Burgenland.

