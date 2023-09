FPÖ – Schnedlitz: Dieser Bundeskanzler ist moralisch verwahrlost!

Große ÖVP-Party in Zeiten der Rekordteuerung zeigt, dass Nehammer kein Gespür für die Österreicher hat

Wien (OTS) - Keinerlei Verständnis für die monströse ÖVP-Fete anlässlich der Premiere eines Werbefilms für den gefallenen Ex-Kanzler Kurz zeigte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz: „Das ganze Land leidet unter einer Rekordteuerung. Immer mehr Menschen wissen nicht mehr, wie sie sich ihr Leben leisten können – und den Spitzen der Bundesregierung fällt nichts anderes ein, als sich selbst zu feiern. Mittendrin ÖVP-Bundeskanzler Nehammer, der auf Bildern wie der größte Fanboy des wegen Falschaussage vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss angeklagten Ex-Kanzlers Kurz aussieht. Auch der Kurzzeit-Skandal-Kanzler Schallenberg, der die Zügel in der Coronazeit straffer ziehen wollte, zeigte sich ausgelassen und in Partylaune. Das alles zeigt die moralische Verwahrlosung dieser Volkspartei, die jede Glaubwürdigkeit schon lange verspielt hat.“

Es gebe aktuell keinen Grund zum Feiern – und trotzdem pilgere die ÖVP-Spitze zu ihrem gefallenen Messias und feiere bis in die Morgenstunden. Schnedlitz: „Wenn die ÖVP bei der Bekämpfung der Teuerung nur ansatzweise diesen Einsatz an den Tag legen würde, wäre in diesem Land wohl einiges besser. Aber die letzten Jahre haben bewiesen, dass die Aufmerksamkeit der ÖVP nur ihrer Klientel dient. Banken, Energiekonzerne und der Finanzminister durch die Rekord-Steuereinnahmen sind die großen Profiteure der Krise – die Österreicher sind die großen Verlierer. Und ÖVP-Kanzler Nehammer zeigt einmal mehr, dass er keinerlei Gespür für die Österreicher hat. Es ist Zeit für einen Richtungswechsel mit einem Bundeskanzler, der einzig und alleine dem Volk dient. Es ist höchste Zeit für einen Volkskanzler Herbert Kickl. Die ÖVP steckt tief im Korruptionssumpf und ist am Ende. Die Wähler werden Nehammer und Co bei der nächsten Nationalratswahl die Rechnung für ihre Abgehobenheit präsentieren.“

