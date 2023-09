„Bewusst gesund“: Aggressive Pflanze – Ragweed-Saison am Höhepunkt

Am 9. September um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 9. September 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Aggressive Pflanze – Ragweed-Saison am Höhepunkt

Ambrosia, Fetzenkraut oder Ragweed genannt, sorgt wieder für juckende Augen, rinnende Nasen oder sogar Asthmaanfälle, denn die eingeschleppte hochallergene Pflanze verbreitet erneut ihre Pollen. Derzeit leiden mehr als 33 Millionen Europäerinnen und Europäer an einer Ragweed-Allergie. Durch die Wetterextreme ist heuer eine besonders starke Saison, warnt der Polleninformationsdienst. Von Heuschnupfen bis Asthma können unterschiedliche Symptome auftreten. Durch den Klimawandel prognostizieren Forscherinnen und Forscher einen Anstieg der Betroffenen. Was die Pflanze so aggressiv macht und wie man sich davor schützen kann, zeigt „Bewusst gesund“. Gestaltung:

Larissa Putz

Erste Hilfe Digital

In Österreich sind volljährige Staatsbürger:innen im Notfall zur Leistung von Erster Hilfe verpflichtet. Doch haben viele Menschen Angst, dabei etwas falsch zu machen. In Wahrheit gibt es aber nur einen einzigen Fehler: Nichts zu tun! Unterstützung kommt aus der digitalen Welt. Innovationen sind dieses Jahr Schwerpunkt des Welttags der Ersten Hilfe. „Bewusst gesund“ gibt einen Überblick über Notfall-Apps und Online-Kurse, um altes Wissen wieder aufzufrischen.

Gesunder Mais

Im Sommer sind viele Landschaften Österreichs geprägt von Maisfeldern, pro Jahr werden ca. zwei Millionen Tonnen Mais geerntet. Das eigentlich aus Südamerika stammende Getreide ist weltweit eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel, bei uns allerdings wird Mais hautsächlich als Tiermastfutter, Zuckerquelle und Stärkelieferant verwendet. Medizinisch gesehen ist in Europa die Geschichte des Kukuruz zwiespältig. Einst konnte durch Kukuruz der Hunger auf unserem Kontinent bekämpft werden, dann wurde aus Unwissenheit die Krankheit Pellagra ausgelöst und heute spielt Mais eine große Rolle bei der Volkskrankheit Übergewicht. „Bewusst gesund“ erklärt, wie man die „Heilige Gnade Mais“, so nannten die Indigenen Amerikas die Getreidepflanze, am gesündesten einsetzen kann – der Versuch einer „Ährenrettung“. Gestaltung: Christian Kugler

„Bewusst gesund“-Tipp: Im Herbst Corona impfen?

Mit dem Sommer wurden alle Coronamaßnahmen eingestellt, COVID-19 ist keine meldungspflichte Erkrankung mehr. Mit 1. September hat auch das Nationale Impfgremium seine Empfehlungen geändert. Statt bisher drei Impfungen zur Grundimmunisierung ist jetzt eine Dosis mit einem angepassten Impfstoff ausreichend. In den vergangenen drei Jahren kam beinahe jeder Mensch in irgendeiner Form mit dem SARS-CoV-2-Virus in Kontakt, laut Nationalem Impfgremium besteht daher eine gute Grundimmunisierung. Doch auch wenn die Pandemie vorbei ist, zeigt das Abwassermonitoring, dass die Coronazahlen wieder steigen, und Fachleute erwarten eine Herbstwelle. Für wen eine Auffrischungsimpfung sinnvoll wäre, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Fit am Wasserski

Helga Kuhn behauptet von sich selbst, kein sportlicher Mensch zu sein, dabei macht die Astrologin jeden zweiten Tag in der Früh Ballettübungen und im Sommer geht sie regelmäßig Wasserskifahren. Mit 79 Jahren noch fit auf den Brettern am Wasser zu stehen, zeugt nicht nur von viel Muskelkraft, sondern ist schon etwas Besonderes. Die Leidenschaft fürs Wasserskifahren ist langsam gereift – trotz Hunderter Fehlstarts und Muskelkater. Gestaltung: Steffi Zupan

