Thomas Maurer als „Zeitgenosse aus Leidenschaft“ – ORF-Premiere im ORF-„Sommerkabarett“ am 8. September in ORF 1

Danach: „Was gibt es Neues? – Classics“ und „Fernsehgeschichte(n): Thomas Brezina – 30 Jahre Tom Turbo“

Wien (OTS) - Wenn ein „Zeitgenosse aus Leidenschaft“ einen Mini-Roadtrip macht, geht es von der Tankstelle über die Azteken bis zur Klimakrise. Die ORF-Premiere von Thomas Maurers aktuellem Programm ist am Freitag, dem 8. September 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 in der vorletzten Ausgabe der ORF-„Sommerkabarett“-Reihe zu sehen. Danach um 21.30 Uhr rätselt Maurer in den „Was gibt es Neues? – Classics“ neben Ulrike Beimpold, David Scheid, Lydia Prenner-Kasper, Omar Sarsam, Sonja Pikart und vielen mehr, wenn Oliver Baier nach dem „Zwillingsverbot“ oder dem „Möbelwagenaustritt“ fragt. Um 22.15 Uhr beleuchten die „Fernsehgeschichte(n): Thomas Brezina – 30 Jahre Tom Turbo“ das Kultphänomen und werfen anlässlich des Jubiläums einen Blick hinter die Kulissen der Fernsehserie rund um den legendären Fahrraddetektiv.

„Thomas Maurer: Zeitgenosse aus Leidenschaft“ um 20.15 Uhr

Der Titel ist bei diesem Zeitgenossen Programm: Nur mit einem Sessel als einzigem Requisit auf der Bühne spannt Thomas Maurer den Bogen von der Klimakrise über die Azteken zu Andreas Hofer. Er nimmt das Publikum mit auf seinen Mini-Roadtrip: Eingekauft wird an der Tankstelle, die Klimaanlage läuft auf Weißweintemperatur und das Rauchen will er sich abgewöhnen. Außerdem erzählt er von der aztekischen Kunst des Menschenopfers und dekonstruiert in perfektem Tirolerisch den Andreas-Hofer-Mythos – und das alles mit Leidenschaft.

Zum Abschluss der diesjährigen ORF-„Sommerkabarett“-Reihe zeigt Gernot Kulis nächsten Freitag, am 15. September, mit seinem Programm „Herkulis“, warum die Welt mehr denn je einen Humor-Helden im Kampf gegen die selbsternannten Halbgötter und Vollpfosten braucht.

„Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.30 Uhr

Oliver Baier begrüßt in den „Was gibt es Neues? – Classics“ neben Thomas Maurer auch Ulrike Beimpold, David Scheid, Lydia Prenner-Kasper, Omar Sarsam, Sonja Pikart und viele mehr. Die Rateteams klären die Frage, warum ein Austernzüchter seit ein paar Jahren kleine Zettel in Muscheln steckt. Und sie fragen sich: Was ist mit dem Möbelwagenaustritt gemeint? Wer oder was sind die drei Schwestern? Und worum handelt es sich beim Zwillingsverbot?

„Fernsehgeschichte(n): Thomas Brezina – 30 Jahre Tom Turbo“ um 22.15 Uhr

In der vierten Folge der Reihe „Film-“ bzw. „Fernsehgeschichte(n)“ blickt das Team von Mutterschifffilm hinter die Kulissen einer der ältesten Kinderserien der Welt. Das Publikum erfährt, warum „Tom Turbo“ kein Pferd ist, wie viele Tricks er wirklich kann und wer hinter der Maske von Fritz Fantom steckt. Die ehemaligen „Tom Turbo“-Kids Valerie Huber und Jim Holderied berichten vom Casting und ihren ersten Dreherfahrungen. Gregor Seberg verrät, wie man „Tom Turbo“ auf keinen Fall nennen darf. Robert Rottensteiner erklärt, wie es zu den Tigerstreifen und der roten Clownsnase kam. Und „Tom Turbos“ Stimme Peter Faerber kommt natürlich auch zu Wort. Im Interview erzählt Thomas Brezina, was die „Knickerbockerbande“ mit der Entstehung von „Tom Turbo“ zu tun hat und wie man eine emotionale Beziehung zu einem Fahrrad aufbaut. Neben viel bisher unveröffentlichtem Material ist besonders das erste Interview mit „Tom Turbo“ hervorzuheben, in dem der Drahtesel über seine Wünsche, Träume, die Zusammenarbeit mit Fritz Fantom und Thomas Brezina, sowie seine vermeintliche Schmierölsucht spricht.

Mehr von Thomas Maurer und weiteren Kabarettkünstlerinnen und -künstlern gibt es in der großen Kabarett-Kollektion zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at