Einladung zum Pressegespräch: Präsentation Intelligent Interfaces Innovation Lab (III.Lab)

Ein gemeinsames Forschungslabor des AIT Austrian Institute of Technology und der Paris Lodron Universität Salzburg für den Ausbau der Spitzenforschung.

Salzburg (OTS) - Die rasante technologische Entwicklung (z.B. Künstliche Intelligenz, Virtual Reality, Automatisierung) ermöglicht neues Denken in der Gestaltung der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Neue Arten von Schnittstellen, Innovationen und Lösungen sind gefragt, um die Chancen im Zusammenwirken von Menschen, digitalen Technologien und Maschinen in der Industrie und in der Gesellschaft intelligent zu nutzen.

Das neu in Salzburg angesiedelte III.Lab vertieft die Kooperation zwischen der Universität Salzburg und dem AIT Austrian Institute of Technology und baut Salzburgs führende Rolle im Bereich Human-Computer-Interaction aus. Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung und Ausbildung proftieren davon gleichermaßen. Unternehmen erhalten lokalen Zugang zu anwendungsnaher Forschung. Das Labor wird vom Land Salzburg im Rahmen der Wissenschafts- und Innovationsstrategie (WISS) gefördert.

Freitag, 15. September 2023, 11.00 Uhr

Paris Lodron Universität Salzburg, Fachbereich Artificial Intelligence and Human Interfaces

Jakob-Haringer Str. 8 / Techno 5 / HCI Studio 3, 5020 Salzburg

Am Podium:

Dr. Wilfried Haslauer , Landeshauptmann, Land Salzburg

, Landeshauptmann, Land Salzburg Prof. Dr. Dr. h.c. Hendrik Lehnert , FRCP, FAC, Rektor, Paris Lodron Universität Salzburg

, FRCP, FAC, Rektor, Paris Lodron Universität Salzburg Univ. Prof. Dr. Nicola Hüsing , Vizerektorin für Forschung & Nachhaltigkeit, Paris Lodron Universität Salzburg

, Vizerektorin für Forschung & Nachhaltigkeit, Paris Lodron Universität Salzburg Univ. Prof. Dr. Techn. Andreas Kugi , Wissenschaftlicher Leiter, AIT Austrian Institute of Technology

, Wissenschaftlicher Leiter, AIT Austrian Institute of Technology Univ. Prof. Dr. Manfred Tscheligi, Lab Leitung, Universität Salzburg & AIT Austrian Institute of Technology



