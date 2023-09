viennacontemporary kündigt für 2024 Umzug in die Messe Wien an

Österreichs führende Kunstmesse übersiedelt 2024 in die Messe Wien für noch mehr Platz, Aussteller:innen, Internationalität.

Wien (OTS) - viennacontemporary öffnet heute zum neunten Mal ihre Tore, auch heuer wieder im Kursalon Wien. Besonders hervorzuheben sind das politische Programmhighlight STATEMENT, sowie VCT ACTIVATION, eine neue und fortlaufende Kooperation mit dem Technologiekonzern Meta Platforms Inc. mit Hauptsitz in Menlo Park, USA, und dem MAK – Museum für angewandte Kunst zum Thema Kunst und neue Technologien.

Anlässlich der Eröffnung von viennacontemporary 2023 verkündet Geschäftsführer Markus Huber, dass die Messe 2024 von 12. - 15. September in der Halle D der Messe Wien stattfinden wird.

“Nach turbulenten Coronajahren sehen wir die Tendenz, dass sich der Markt wieder konsolidiert und Planungssicherheit bietet. Wir sind glücklich, in der Messe Wien ein dauerhaftes Zuhause gefunden zu haben, das genug Platz für die vielen herausragenden nationalen und internationalen Galerien bietet”, so Markus Huber, Managing Director viennacontemporary, “ebenso bedanken wir uns herzlich bei dem Kursalon Wien für zwei erfolgreiche Jahre.”

In den vergangenen Jahren äußerten sowohl das Management und das Board von viennacontemporary sowie namhafte Vertreter:innen der Wiener Galerien den Wunsch nach einer größeren internationalen Messe. Der malerische Kursalon mit seiner Lage im Herzen Wiens konnte nur etwa 60 Präsentationen beherbergen.

“Als Beteiligter der ersten Stunde kann ich sagen, dass viennacontemporary ihre erfolgreichsten Jahre als große internationale Kunstmesse in der Messe Wien begangen hat”, sagt Bernhard Hainz, Shareholder und Member of the Board von viennacontemporary,“Daher bin ich sehr glücklich, dass die Messe wieder dorthin zieht. Für die österreichischen Galerien ist eine vereinte und internationale Messe von größter Wichtigkeit."

Die vergangenen beiden Jahre im Kursalon verliefen äußerst erfreulich, insbesondere in diesem Jahr, in dem mit einem ergänzendem großen Zelt optimale Bedingungen für die 61 teilnehmenden Galerien geschaffen wurden. Allerdings gestaltete sich die strenge Auswahl aus den vielen großartigen interessierten Galerien wiederholt als Herausforderung. Der Umzug in die Halle D der Messe Wien, mit einer Gesamtfläche von 8.868 m2 und der mehr als fünffachen Ausstellungsfläche des Kursalons, bietet deutlich mehr Möglichkeiten für großflächige Präsentationen und eine höhere Anzahl von Aussteller:innen.

Besonders hervorzuheben in diesem Vorhaben ist die wertvolle Unterstützung des österreichischen Galerienverbands und die erfolgreiche Kooperation mit dem Galerienfestival Curated by. Die enge Zusammenarbeit mit diesen Partnern war entscheidend für diesen wichtigen Schritt, der ohne die tatkräftige Unterstützung und den ausdrücklichen Wunsch der Wiener Galerien nicht möglich gewesen wäre.



Somit kehrt viennacontemporary nach neun Jahren zu ihren Wurzeln zurück. Die Organisatoren freuen sich, mit der Messe Wien nun einen dauerhaften Standort gefunden zu haben, der mit seiner Größe und Infrastruktur die idealen Voraussetzungen für eine internationale Kunstmesse bietet und das Wachstum der Veranstaltung fördert.

