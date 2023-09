Welttag der Physiotherapie am 8. September –

internationaler Dialog und Erfahrungsaustausch beim zweitägigen länderübergreifenden Symposium in Klagenfurt.

Wien (OTS) - Am 8. September findet jedes Jahr weltweit der Tag der Physiotherapie statt. Physio Austria, der Berufsverband der Physiotherapeut*innen in Österreich, lädt dazu am 8. und 9. September 2023 gemeinsam mit den Berufsverbänden aus Italien und Slowenien zu einem zweitägigen länder- und generationenübergreifenden Symposium in Klagenfurt ein.

Unter dem Titel „Peeking over borders: research und good practice“ wird ein abwechslungsreiches Programm rund um die Themen Aus- und Weiterbildung, Lehre und Forschung geboten: zehn Fachvorträge von Vortragenden aus den drei Ländern – darunter die Präsidentin der European Region des Weltverbandes World Physiotherapy (ERWCPT) Esther-Mary D’Arcy, einer Podiumsdiskussion zum Thema „Studieren und Arbeiten in Österreich, Italien und Slowenien“ sowie zwei BarCamps, deren Inhalte von den Teilnehmenden selbst gestaltet werden. Nachwuchsförderung ist ein zentrales Anliegen von Physio Austria, daher bekommen Studierende bei der Tagung die Möglichkeit, ihre wissenschaftlichen Projekte einem größeren Publikum zu präsentieren.

In Österreich gibt es aktuell rund 17.000 Physiotherapeut*innen, sie repräsentieren somit die drittgrößte Gruppe im Gesundheitswesen und tragen eine enorm hohe Verantwortung für ihre Patient*innen. "Der internationale Austausch ist für ein gemeinsames Bild unseres Berufes und auch für die Versorgungsqualität innerhalb Europas enorm wichtig,“ betont Constance Schlegl, Präsidentin von Physio Austria, „jedes Land hat seine eigene geschichtliche Prägung des Berufs, andere Gesundheitssystemstrukturen und auch in der Ausbildung gibt es Unterschiede hinsichtlich Inhalte und Dauer. Alle Berufsverbände in Europa haben eine hochprofessionelle physiotherapeutische Versorgung zum Ziel. Dafür setzt sich auch der europäische Dachverband, in welchem Physio Austria aktiv mitgestaltet, ein. Wie freuen uns, mit diesem Symposium ein gemeinsames Zeichen im Sinne des europäischen Gedankens zu setzen.“

