gurkerl.at kreiert Shop-in-Shop-Lösung für gluten- und laktosefreie sowie zuckerreduzierte Nahrungsmittel

Der Online-Supermarkt stockt das Sortiment an Produkten bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten auf und erleichtert das Einkaufen durch besondere Filterfunktionen.

Wien (OTS) - Gemäß dem Verein für Unabhängige Gesundheitsberatung (UGB) beobachten 25-30 Prozent der Bevölkerung nach eigenen Angaben Beschwerden nach dem Verzehr von bestimmten Nahrungsmitteln. Zudem entscheiden sich immer mehr Menschen aus Überzeugung für eine glutenfreie, zuckerreduzierte oder laktosefreie Ernährungsweise. Allen gemeinsam: Beim Lebensmitteleinkauf ist die Suche nach geeigneten Produkten zeitaufwendig. Der Online-Supermarkt gurkerl.at hat sich für seine Kund:innen dieser Herausforderung angenommen und ab sofort eine Shop-in-Shop-Lösung etabliert, die den Einkauf durch entsprechende Filterfunktionen deutlich erleichtern soll. So können die Kund:innen durch eingesetzte Filter alle Produkte aus der Ansicht ausschließen, die beispielsweise nicht glutenfrei, laktosefrei, vegetarisch, vegan oder zuckerreduziert sind. Die Suche im Kleingedruckten der Etiketten entfällt ebenso wie der Einkaufsmarathon durch mehrere Geschäfte. Zudem ergänzt der Online-Supermarkt einen eigenen Filter für Fitness-Lebensmittel.

Sortimentserweiterung mit Unterstützung der Online-Community

Gleichzeitig hat gurkerl.at das Sortiment an laktosefreien, zuckerreduzierten und glutenfreien Produkten deutlich aufgestockt und die Shop-Kategorie „Alternative Ernährung“ ergänzt. Die Rubriken „Laktosefrei“, „Glutenfrei“ und „Zuckerreduziert“ bieten eine umfangreiche Auswahl an über 1000 Produkten bekannter Marken und regionaler Hersteller. Weiterer Bestandteil der neuen Shop-Kategorie „Alternative Ernährung“ ist die Rubrik „Sportnahrung“, in der besonders proteinreiche Lebensmittel, darunter Frühstücksprodukte, Backwaren, Fitnessshakes und Energieriegel zu finden sind. Das notwendige Know-how zur Erweiterung der Produktpalette holte sich gurkerl.at von Ernährungsexpert:innen. Berücksichtigt wurden auch die Produktwünsche der gurkerl.at Kund:innen, sowie Empfehlungen der Online Community. Dazu zählt unter anderem die Influencerin Sarah Kolumna, die auf ihrem Instagram-Kanal Fitness- und Ernährungs-Tipps gibt, sowie Lou Celestino, die auf ihrem Kanal Back- und Kochtipps liefert.

