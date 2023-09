SPÖ-Vorarlberg begrüßt neues Erbschaftssteuermodell

Mario Leiter: „Ich habe mich dafür eingesetzt, dass Vorarlberger Häuslbauer nicht von der Erbschaftssteuer betroffen sind. Durch den Freibetrag ist dies nun gesichert.“

Bregenz (OTS) - „Als SPÖ Vorarlberg begrüßen wir das heute präsentierte Modell der Erbschafts- und Vermögenssteuer. Ich habe mich in den letzten Monaten in der Partei dafür eingesetzt, dass Vorarlberger Häuslbauer nicht von dieser Steuer betroffen sein sollten. Ich bin deshalb sehr froh, dass die hohen Grundstückspreise im Ländle hier berücksichtigt wurden“, so Mario Leiter, designierter Vorsitzender der SPÖ-Vorarlberg.

Haus bis zu 2,5 Millionen Euro steuerfrei vererbbar

Im neuen Modell der Erbschafts- und Vermögenssteuern wird das Eigenheim bis zu einer Luxusgrenze von 1,5 Millionen Euro nicht mehr zur Bemessungsgrundlage gezählt. Für den Rest gilt ein Freibetrag von 1 Million Euro. „Damit kann ein Haus mit bis zu 2,5 Millionen Euro steuerfrei vererbt werden. Es leisten nur jene einen Beitrag, die sich diesen auch leisten können“, so Leiter.

Vermögenssteuern bringen für 98% der Menschen eine Entlastung

„Ich gratuliere Andreas Babler zu dem heute präsentierten Konzept für mehr Gerechtigkeit in unserem Steuersystem. In einem Land, in dem 1 Prozent der Bevölkerung mehr als 50 Prozent des Vermögens besitzt und 80 Prozent der öffentlichen Finanzen aus Steuern auf Arbeit und Konsum finanziert werden, sind Vermögenssteuern dringend notwendig. Andreas Babler hat heute die ÖVP-Erzählung vom Sparbuch der Großmutter endgültig verabschiedet. Ich bin davon überzeugt, dass auch viele Multimillionäre in diesen schwierigen Zeiten verstehen, wie wichtig ihr Beitrag für dieses Land ist. Schließlich können auch Unternehmen nur erfolgreich wirtschaften, wenn die Bevölkerung ausreichend Kaufkraft zur Verfügung hat“, so Leiter.

„Das Leben in Vorarlberg ist viel zu teuer geworden. Eine Entlastung von 98% der Menschen ist dringend notwendig. Mit 5-6 Milliarden Euro Einnahmen durch eine Erbschafts- und Vermögenssteuer erhält die Politik wichtigen Spielraum für die finanzielle Entlastung der Menschen. So können Steuern auf Arbeit und Konsum gesenkt werden und wichtige Impulse für leistbares Wohnen und ein funktionierendes Gesundheitssystem gesetzt werden“, so Leiter.

Rückfragen & Kontakt:

Martin Jandrisovits

0676/3533669

presse @ marioleiter.at

www.marioleiter.at