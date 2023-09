Ultherapy – plötzlich jünger ganz ohne OP

Ultherapy bei Absolut Schön Dr. Doris Wallentin bezeichnet eine besonders diskrete Technik im Bereich der Anti-Aging Behandlungen

Wien (OTS) - Gesicht und Dekolleté können mit Ultherapy nachhaltig gestrafft werden. Wie die meisten nicht operativen Behandlungen in diesem Bereich nutzt auch Ultherapie Hitze und arbeitet in der Tiefe der Hautschichten. Genauer gesagt wird dabei mit Ultraschall gearbeitet, was derzeit die größte Tiefenwirkung hat. Auf diese Weise werden der Dichte- und Elastizitätsverlust des Bindegewebes effektiv behandelt. Das erschlaffte Bindegewebe zieht sich zusammen und die animierten Bindegewebszellen bilden neues Gewebe. Das hat eine Reihe von positiven Effekten:

Das Gesicht hebt sich

Hängebäckchen werden gestrafft

Die Gesichtsform und Konturen werden ebenfalls gestrafft

Im Gegensatz zu klassischen chirurgischen Behandlungen bringen Alternativen wie Ultherapy einige Vorteile mit sich. Zum einen kommt diese Anti-Aging Behandlung ganz ohne Skalpell und Naht aus. Das macht sie weitestgehend schmerzfrei und Nerven und Gewebe werden nicht beeinträchtigt.

Außerdem können die tiefen Hautschichten in nur einer Sitzung stimuliert werden und einen Effekt erreichen, der bis zu drei Jahre anhält.

Ein weiteres Argument für Ultherapy sind die vergleichsweise geringen Ausfallzeiten. Tagelanger Rückzug aus der Öffentlichkeit ist bei Ultherapy hinfällig. So kann man ganz für sich behalten, dass man „etwas machen lassen“ hat und muss sich nicht dem gesellschaftlichen Druck und Spott hingeben.

