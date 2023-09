Anna Horn präsentiert die neue Spielzeit im DSCHUNGEL WIEN

17 Premieren, 14 Wiederaufnahmen und 13 Gastspiele sowie zwei Festivals für das junge Publikum.

Wien (OTS) - Die DSCHUNGEL WIEN Spielzeit 2023/34 startet am 23. und 24.09. unter der neuen künstlerischen Leitung von Anna Horn. „Anna Horn bringt als Kennerin der Wiener Jugend- und Kindertheaterszene ein sehr gutes Verständnis für die Bedürfnisse in dieser Stadt mit. Sie will für Kinder und Jugendliche einen Ort für alternative Visionen der Zukunft schaffen, einen Platz, der Wissenschaft und Magie verbindet, einen inspirierenden Theaterraum, um miteinander und voneinander zu lernen. Ich freue mich auf die Umsetzung ihres an Facetten und Perspektiven reichen Konzepts und wünsche Anna Horn und ihrem Team einen guten Start in ihre erste Saison am Dschungel Wien,“ affirmiert Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.



Die kommende Spielzeit hat kein einzelnes Motto, sondern stellt vielmehr Fragen, die die Spielzeit begleiten: „ Wieviel Platz steht Kindern zur Verfügung? Werden ihre Anliegen gehört? Müssen sie tapfer sein?“, erläutert Anna Horn.

Am 23.09. eröffnet DSCHUNGEL WIEN mit der Uraufführung „Wind“ von makemake produktionen die Spielzeit. Mit „Die komische Tür“ feiert am zweiten Eröffnungswochenende (30.09. + 01.10.) ein musikalisches Abenteuer des Duos Nils Strunk und Lukas Schrenk Uraufführung. Die Regisseurin Mira Stadler inszeniert „Das tapfere Schneiderlein“ als Weihnachtsmärchen.



Mit Johanna Heusser und Jesse Inman bringen zwei außergewöhnliche Performer:innen „Obstacles in our Sky“ (23.09.) auf die Bühne. Die Performer:innen Myassa Kraitt und Emily Chychy Joost fragen beim Voting Ball „Wem gehört die Bühne“ am zweiten Eröffnungswochenende (30.09.), was ihr Publikum auf den Bühnen sehen will.



DSCHUNGEL WIEN, gegründet 2004, ist ein internationales Produktionshaus für freie darstellende Kunst mit dem Schwerpunkt auf jungem Publikum. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Künstler:innen, Kollektiven, Partner:innen, Produktions- und Bildungseinrichtungen und dem jungen Publikum entwickelt. Gemeinsam mit ihnen erforscht DSCHUNGEL WIEN die darstellenden Künste für ein junges, vielfältiges und mehrsprachiges Publikum, maßgeschneidert für eine Stadt wie Wien – facettenreich, mehrdeutig und voller unterschiedlicher Perspektiven.

