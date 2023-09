Das OKIDOKI-Kinderprogramm startet in den Herbst

Neues von „Helmi“, „Hallo OKIDOKI“ sowie „1, 2 oder 3“ und der „Tom Turbo“-Jubiläumstag“ in ORF 1

Wien (OTS) - Zum Schulstart gibt es wieder Neues im OKIDOKI-Kinderprogramm in ORF 1! „Augen auf, Ohren auf: Helmi ist da!“ heißt es wieder ab Samstag, dem 9. September 2023, um 7.55 Uhr. In insgesamt vier neuen Folgen sorgen Helmi und Sokrates wieder für mehr Sicherheit im Verkehr, in der Freizeit und im Haushalt. Den Auftakt macht die Folge „Ich hab‘s ja gleich gesagt“. Spiel, Spaß sowie aktuelle Tipps und Trends bietet „Hallo OKIDOKI“ ebenfalls ab 9. September immer samstags und sonntags ab 8.00 Uhr – mit Christina Karnicnik, Robert Steiner, Melanie Flicker, Christoph Hirschler und Kater Kurt. Ratespaß für die ganze Familie steht ab 16. September immer samstags um 9.05 Uhr bei „1, 2 oder 3“ auf dem Programm. Und am Sonntag, dem 17. September, ab 8.00 Uhr steht das OKIDOKI-Kinderprogramm ganz im Zeichen des Jubiläums „30 Jahre Tom Turbo“: mit einem „Hallo OKIDOKI“-Spezial, drei spannenden Detektivabenteuern zum Mitraten und dem Film „Tom Turbo – Von 0 auf 111“. Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit den beliebten OKIDOKI-Formaten „Servus Kasperl“, „ABC Bär“, „Tolle Tiere“, „Tom Turbo”, „Mega Moment“, „Rästelburg“, „Schmatzo“ und „Knall genial“.

Neue Folgen „Helmi“ ab 9. September, samstags um 7.55 Uhr

Ab 9. September heißt es wieder „Augen auf, Ohren auf: Helmi ist da!“: Immer samstags um 7.55 Uhr sorgen Helmi und Sokrates in insgesamt vier neuen Folgen für mehr Sicherheit im Verkehr, in der Freizeit und im Haushalt. Sicherheit am Badeteich ist das Thema der ersten Folge „Ich hab‘s ja gleich gesagt“ (9. September). In „Auf einen Sprung“ (16. September) geht es um die Position des Trampolins und das Sicherheitsnetz. Das richtige Verhalten in einer Pferdekoppel lernt das junge Publikum in „Pferde sind auch nur Menschen“ (30. September). Und in „Auf die Schnelle“ (7. Oktober) klärt Helmi über die Unterschiede zwischen einer Rennstrecke und dem normalen Straßenverkehr auf.

Neues von „Hallo OKIDOKI“ ab 9. September, samstags und sonntags jeweils ab 8.00 Uhr

Viel Spaß, Spiele sowie die besten Tipps und Trends gibt es jedes Wochenende bei „Hallo OKIDOKI“ (ab 8.00 Uhr) mit Christina Karnicnik, Melanie Flicker, Robert Steiner, Christoph Hirschler und Kater Kurt:

Am 9. und 10. September gibt „Hallo OKIDOKI“ Tipps, wie man den Schreibtisch für einen entspannten Schulanfang ordnen kann. Für Christina Karnicnik heißt es „Manege frei“ bei ihrem Besuch in einer Zirkusschule in Graz. Dort wird mit Bällen jongliert, auf einem Seil balanciert und sogar auf dem Trapez geschwungen. Wie Christina diese Herausforderungen wohl meistert? Außerdem Thema: Wer „Tom Turbo“ bis 11. September eine Geburtstagsüberraschung zeichnet oder bastelt und ein Foto davon an hallo.okidoki @ ORF.at schickt, kann tolle Preise gewinnen.

Neue Folgen „1, 2 oder 3“ ab 16. September, samstags um 9.05 Uhr

Der Quizshow-Klassiker für die ganze Familie: Ratespaß steht ab 16. September immer samstags um 9.05 Uhr in „1, 2 oder 3“ auf dem Programm. Bei Moderator Elton und Piet Flosse sind wieder helle Köpfe und flinke Beine gefragt. Die neuen Folgen widmen sich u. a. den Themen „Kambodscha“, „Tierisch tolle Zähne“, „Rund um den Bodensee“, „Von Dornen und Stacheln“ und „Affenstark“.

„Tom Turbo“-Jubiläumstag“ am Sonntag, dem 17. September, ab 7.55 Uhr

Das OKIDOKI-Kinderprogramm feiert den 30. Geburtstag des Fahrraddetektivs mit einem „Tom Turbo“-Jubiläumstag am Sonntag, dem 17. September 2023, ab 7.55 Uhr in ORF 1. In „Hallo OKIDOKI“ (7.55, 8.10, 8.45 und 9.15 Uhr) feiern Kater Kurt und Robert Steiner eine turbotolle Geburtstagsparty. Dabei präsentiert Erfinderkater Kurt seine neuesten Ideen: eine lustige „Spritz Fantom“-Verkleidung und ein „Hupophon“. Reporterin Christina Karnicnik fragt Jung und Alt nach 111 turbostarken Tricks, die sie gerne in ihrem Alltag hätten. Kinder entwerfen eine Tom-Turbo-Superschurkin, die Schritt für Schritt als Illustration Form annimmt. Im Tom-Turbo-Quiz stellen acht Kinder ihr Wissen über das tollste Fahrrad der Welt auf die Probe. Außerdem stehen drei spannende Detektivabenteuer auf dem Programm:

„Tom Turbo – Geheimplan Papageno“ (8.15 Uhr), „Tom Turbo – Die fliegende Schuldirektorin“ (8.50 Uhr) und „Tom Turbo – Die streng geheime Tom Turbo Torte“ (9.20 Uhr). Abschließend zeigt der Film „Tom Turbo – Von 0 auf 111“ (9.50 Uhr) Geheimnisse rund um die Dreharbeiten und ein Wiedersehen mit vielen Darstellerinnen und Darstellern.

