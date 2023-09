eww senkt Gaspreis in Wels

Die eww Gruppe senkt im November die Gaspreise für alle Welser Privatkunden auf 8,90 Cent / kWh netto (10,68 brutto), zusätzlich werden 100 Euro Treuebonus überwiesen.

Die Einkaufspreise liegen zwar immer noch weit über dem Niveau von vor zwei Jahren, aber die Entwicklungen am Gasmarkt geben uns die Möglichkeit einer Preissenkung. Zusätzlich bedanken wir uns bei unseren Kundinnen und Kunden für ihre Treue mit einem Bonus von 100 Euro, der noch im Oktober überwiesen wird. Diese Maßnahme spüren unsere Kunden sofort. Florian Niedersüß, Vorstand eww ag 1/2

Die Energiekosten sind nach wie vor hoch und bedeuten für viele eine große finanzielle Belastung. Umso erfreulicher ist es, dass die eww die Gaspreise beginnend mit der Wintersaison spürbar für ihre Kunden senkt. Die eww löst damit ihr Versprechen ein, fair auf die Marktentwicklungen zu reagieren. Bürgermeister Andreas Rabl, Vorsitzender des Aufsichtsrates der eww ag 2/2

Wels (OTS) - Die eww Gruppe versorgt rund 6.400 Welser Privatkunden mit Gas, diese Haushalte können sich ab 1. November über eine Gaspreisreduktion und einen 100-Euro-Treuebonus freuen. Die konkrete Ersparnis durch die Preissenkung hängt vom Jahresverbrauch ab. Ein Haushalt mit einem geringen Jahresverbrauch von 5.000 kWh pro Jahr erspart sich bei Berücksichtigung des Treuebonus 215 Euro im nächsten Jahr, bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 11.000 kWh sind es 353 Euro und bei einem jährlichen Gasverbrauch von 16.000 kWh erspart sich ein Welser Haushalt im kommenden Jahr 467 Euro.



Preissenkung erfolgt automatisch. Für die überwiegende Mehrheit der Kunden erfolgt die Preissenkung automatisch, die Kunden müssen nichts weiter dafür tun. Lediglich bei einzelnen älteren Tarifen ist die Annahme des günstigeren Tarifangebotes per Post oder im Kundenzentrum in der Pfarrgasse nötig. Der einmalige Treubonus von 100 Euro wird unkompliziert überwiesen.



Energiepreise: Entspannung 2023. In diesem Jahr gab es schon mehrere gute Nachrichten für eww Kunden. Im April erhielten alle treuen Welser Gaskunden die Kosten eines Durchschnittsmonats unkompliziert auf ihr Konto überwiesen. Außerdem wurde schon bekannt gegeben, dass der Fernwärmepreis in Wels weiterhin stabil bleiben und im nächsten Jahr nur sehr moderat angepasst werden. Auch im Strombereich gab’s dieses Jahr bereits Positives: Wels Strom hat die Preise im Juli gesenkt und den Welser Stromkunden zusätzlich eine Einmalzahlung überwiesen.

