AVISO: Polizeiwallfahrt 2023 nach Mariazell

Jährliche Polizeiwallfahrt nach Mariazell mit Innenminister Gerhard Karner– 8. September 2023, 15 Uhr, in Basilika Mariazell

Wien (OTS) - Die jährliche Polizeiwallfahrt nach Mariazell ist mittlerweile zur Tradition geworden. Heuer wird die Wallfahrt am 8. September 2023 von der Landespolizeidirektion Oberösterreich ausgerichtet. Vertreterinnen und Vertreter der Landespolizeidirektionen Wien, Burgenland, Kärnten, Niederösterreich und Steiermark haben ihr Kommen zugesagt. Auch Innenminister Gerhard Karner wird sich unter die Pilgerinnen und Pilger mischen.

Die Aufstellung für den Einmarsch in die Basilika findet um 15 Uhr am Parkplatz 5 in Mariazell statt. Der Gottesdienst wird anschließend (ca. 15:50 Uhr) beginnen. Ab 17 Uhr lädt die Landespolizeidirektion Oberösterreich alle Mitfeiernden zur Agape am Parkplatz 2 ein.

Wann: 8. September 2023, 15 Uhr.

Wo: Basilika Mariazell, Benedictus-Platz 1, 8630 Mariazell.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

LPD OÖ – Büro L1 Öffentlichkeitsarbeit

Pressestelle

059133 – 40 1133