Jetzt Tickets sichern: Die „Starnacht Panoramafahrt“ legt in der Wachau ab

Erstmals legt die DDSG Blue Danube zur „Starnacht aus der Wachau“ ab. Tickets für das exklusive Konzerterlebnis sind ab 49 Euro erhältlich.

Wien/Krems (OTS/LCG) - Musikfans aufgepasst! Am 22. und 23. September 2023 sticht die DDSG Blue Danube in der Wachau zu einem einzigartigen Erlebnis in See. Passagiere erleben die „Starnacht aus der Wachau“ vom Schiff aus und genießen das prominent besetzte Musik-Highlight gleich an zwei Abenden im exklusiven, maritimen Ambiente. Die Ticketzahl ist stark begrenzt.

Zum ersten Mal lichtet die DDSG Blue Danube in Krems den Anker, um Fans den Konzert-Höhepunkt des ausklingenden Sommers vor Rossatzbach zu präsentieren. Das Line-up liest sich wie die aktuellen Charts: Josh., Die Prinzen, Thorsteinn Einarsson, Chris Steger, Andreas Gabalier, Sasha, Kaleen und Semino Rossi. Sie alle werden bei der „Starnacht aus der Wachau“ für unvergessliche Konzertabende in der UNESCO-Weltkulturerberegion sorgen und die Stimmung der Passagiere einheizen.

„Kurzfristig ist es uns gelungen, die außergewöhnliche ‚Starnacht Panoramafahrt‘ zum Konzert-Highlight dieses Herbstes auf Fahrt zu schicken. Erstmals in der Geschichte der ‚Starnacht aus der Wachau‘ haben Musikfans an Bord der DDSG Blue Danube die Möglichkeit, die Show live zu erleben und das Event vom Schiff aus zu genießen“ , so die Geschäftsführer der DDSG Blue Danube, Wolfgang Hanreich und Wolfgang Fischer.

Musikalische und gastronomische Verwöhnung

An Bord des Schiffes kommt exklusives Backstage-Feeling auf: Von der Donau aus lassen sich mit etwas Glück Blicke auf die Stars erhaschen, die sich auf ihren großen Auftritt vorbereiten, bevor sie tausende Besucher mit ihren aktuellen Hits zum Feiern bringen. Die Passagiere können das Spektakel an Bord der DDSG Blue Danube im entspannten, aber stimmungsvollen Rahmen erleben und dabei die köstliche Gastronomie mit regionalen Schmankerln und mediterranen Spezialitäten genießen. Die Bordgastronomie bietet regionale Schmankerln, eine Vielzahl heimischer Weine und erfrischender Drinks à la carte zur individuellen Auswahl an.

Ein einzigartiger Abend von Beginn an

Schon auf der Fahrt zum Konzert zeigt sich die pittoreske Wachau von ihrer schönsten Seite und bietet die optimale Einstimmung auf einen Konzertabend der Extraklasse. Auch das Fernsehen ist live dabei: Die Blicke der Kameras sind auf das Schiff gerichtet, das direkt im Umfeld der Bühne Position bezieht und als Kulisse für die emotionsgeladene TV-Übertragung der Show dient. Wer sich dieses Entertainment auf Donauwellen nicht entgehen lassen möchte, sollte schnell sein: die Tickets sind stark begrenzt und ab sofort ab 49 Euro auf ddsg-blue-danube.at/starnacht-wachau erhältlich.

DDSG Blue Danube Schiffahrt steht zu je 50 Prozent im Eigentum der Wien Holding und des VERKEHRSBUEROS und ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und Wiener Top-Lehrbetrieb. Weitere Informationen auf ddsg-blue-danube.at

