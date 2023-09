BELVEDERE: Fundraising Dinner mit Modeschau von LIE SANGBONG im Schlosspark

700 Gäste aus Kunst, Kultur und Wirtschaft feierten 300 Jahre Belvedere und unterstützten das Museum mit einem Erlös von über 400.000 Euro.

Wien (OTS) - 300 Jahre Belvedere! Der goldene Herbst des Jubiläumsjahres wurde am 5. September mit einem glanzvollen Fundraising Dinner im barocken Schlosspark eingeläutet. Unter den Sternen dinierten rund 700 Gäste aus Kunst, Kultur und Wirtschaft vor spektakulärer Kulisse. Der Erlös des Fests von über 400.000 Euro ist der Erweiterung der Belvedere- Sammlung, dem Skulpturengartens Public Matters und der digitalen Entwicklung des Museums gewidmet.

300 Jahre dieses Wahrzeichens Österreichs bedeuten den Auftrag, es für die Zukunft zu sichern. Es ist ein Auftrag an uns alle: Der große Zuspruch zum Dinner beweist den Stellenwert des Belvedere und ein gemeinsames Bekenntnis zur Bewahrung des kulturellen Erbes und seiner nachhaltigen Entwicklung in die Zukunft , so Generaldirektorin Stella Rollig.

Durch den Abend führten Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann. Höhepunkt war eine glamouröse Fashionshow des einflussreichen koreanischen Stardesigners Lie Sang Bong im Kammergarten des Unteren Belvedere. Angeregt vom NFT-Projekt The Kiss hat Lie Sang Bong eine Modekollektion inspiriert von Gustav Klimts Werk entworfen, die, realisiert mit dem digitalen Textildrucker von Epson, erstmals bei der diesjährigen Seoul Fashion Week präsentiert wurde. Die etwa 20-minütige Modeschau wurde von Flare Talents, unter der kreativen Leitung von Adi Lozancic, mit Tanzeinlage von Sophia Spendlingwimmer und Daniel Lugmair, gestaltet und umgesetzt. Für die passende klangliche Atmosphäre sorgte u. a. Countertenor Johannes Pietsch mit der Arie Qui la voce sua soave aus der Oper I puritani.

Neben Renate Bertlmann und Robert Gabris, beide ab September 2023 mit Personalen im Belvedere 21 vertreten, feierten u. a. Erwin Wurm, Carola Dertnig, Dorit Margreiter, Xenia Hausner, Ramesch Daha, Hubert Scheibl, Angelika Loderer, Alois Mosbacher & Frenzi Rigling, Toni Schmale und Eva Schlegel. Museumsdirektor*innen wie Lilli Hollein, Harald Krejci und Paul Frey trafen auf Wirtschaftslenker*innen wie Erhard F. Grossnigg, Hans Peter Haselsteiner, Alexander Wrabetz, Gerhard Starsich, Peter Umundum, Valerie Hackl, Ricardo-José Vybiral, Andrea Jungmann, Martin Böhm, Michael Ströck, Josef Pröll, Fritz Kaltenegger, Markus Mühleisen, Michael Kovacek, Peter Bartos, Christian Knobloch, Andreas Brandstetter, Josef Borenich, Sonja Wallner, Rudolf Fries, Robert Löw, Martin Mayer, Paul Blaguss, Gerald Fleischmann, Reinhard Karl, Iris und Klaus Ortner, Martin Waldhäusl, Ingo Bleier, Achim Kaspar, Peter Oswald, Lisa Frühbauer, Michael Strebl und Therese Niss. Galerist*innen wie Christine König, Ernst Hilger, Miryam Charim und Peter und Helga Krobath genossen den Abend ebenso wie Genetiker Markus Hengstschläger, Opern-Intendant Daniel Serafin, Internist Siegfried Meryn, Psychoanalytikerin Erika Freeman, Künstleragent Georg Hoanzl, Influencer*innen und Unternehmer*innen Irina und Raresh Peicu, Nuriel und Audrey Molcho sowie Schauspielerin Maxi Blaha, Autor und Kabarettist Michael Buchinger, Drag-Ikone Tamara Mascara und Musiker Cesár Sampson.

Im Sinne des „grünen Museums“ servierte Haubenkoch Bernie Rieder von der DoN group ein dreigängiges veganes Galadinner: Nach einer vielfältigen Komposition u. a. aus rotem Hummus, Dukkah, Tabouleh, gefüllten Weinblättern, Baba Ganoush, Harissa-Falafel, veganem Lax und Balsamico-Kaviar wurde als Hauptgang Pilzgulasch à la bourguignonne mit Kürbisknödeln, Quiche Lorraine, gebackenem Karfiol, Topinambur und Trüffel serviert. Ein Dessertbuffet mit dreierlei Schokolade, Pistazien-Mousse, Mango, Orange und Kaffee-Crème rundete das Menü ab.

