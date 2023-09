DS Smith und Coca-Cola ersetzen Kunststoffgriffe durch die Wellpappe-Verpackungsinnovation "Lift Up"

Wien (OTS) - DS Smith PLC, das weltweit führende Unternehmen für nachhaltige Verpackungen auf Faserbasis, und Coca-Cola HBC Österreich haben ein gemeinsames Projekt gestartet, um Kunststoffgriffe für 1,5-Liter-PET-Softdrink-Multipacks durch Umverpackungslösungen aus Wellpappe zu ersetzen.

Die innovative Verpackungslösung DS Smith Lift Up ist ein zu 100 Prozent recycelbarer Griff aus Wellpappe, der die Tragefunktion für die Verbraucher:innen verbessert und zusammen mit anderen Partnern zu einer auf Kraftpapier und Karton basierenden Lösung beiträgt, mit der Coca-Cola HBC Österreich jährlich rund 200 Tonnen Kunststoff einspart.

DS Smith und Coca-Cola HBC teilen eine gemeinsame Vision für innovative Verpackungslösungen, die zu 100 Prozent recycelbar sind und möglichst wenig Material verbrauchen. Die neue Plastic Replacement-Lösung wird ab September 2023 an Supermärkte in Österreich geliefert.

DS Smith Lift Up wurde unter Anwendung der einzigartigen Circular-Design-Metrics von DS Smith entwickelt, die zu einer deutlichen Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der Verpackungs- und Produktionslinie von Produkten führen. Die Innovation DS Smith Lift Up kann für verschiedene Flaschengrößen verwendet werden und wird in Zusammenarbeit mit Krones, einem führenden Hersteller von Verpackungsmaschinen, produziert. DS Smith Lift Up hat einen weichen Griff, der das Tragen der Produkte erleichtert und sie gleichzeitig sicher in ihrer nachhaltigen Verpackung fixiert. Der Tragegriff wurde für PET-Flaschen im alltäglichen Gebrauch entwickelt.

Stefano Rossi, CEO Packaging Solutions, DS Smith:

"Wir sind stolz darauf, Partner bei der Entwicklung dieser innovativen Verpackungslösung zu sein, die unnötigen Abfall und Einwegplastik vermeidet. Das Lift Up-Konzept von DS Smith wurde unter Anwendung der Circular-Design-Metrics von DS Smith entwickelt. Es wurde so konzipiert, dass es mit möglichst wenig Material auskommt, die Umwelt weniger belastet und in Geschäften und Supermärkten fantastisch aussieht."

"Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern Coca-Cola HBC und Krones ist der Schlüssel zur Reduzierung von Einwegplastik und zu innovativen Veränderungen in großem Maßstab. Für uns als Unternehmen ist nachhaltiges Design von zentraler Bedeutung. DS Smith Lift Up ist ein Paradebeispiel dafür, wie Innovationen im Verpackungsbereich Herstellern, Einzelhändlern und Verbrauchern den Weg in eine nachhaltigere Zukunft weisen können."

Felix Sprenger, Supply Chain Director bei Coca-Cola HBC Österreich:

"Im Vergleich zum bisherigen Produktionsprozess werden die Kunststoff-Schrumpffolien, die unsere Multipacks umhüllen, durch Wellpappe und Kraftpapier ersetzt. Mit der Einführung dieser Lösung können wir künftig den Materialeinsatz um weitere 200 Tonnen Kunststoff pro Jahr reduzieren. Die neue Verpackungslösung für 1,5-Liter-PET-Multipacks wird in Österreich für die Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und Mezzo Mix eingesetzt.“



