Prognoserechnung.at: Steuerliche Prognoserechnung per Knopfdruck

Wien (OTS) - Der Linde Verlag präsentiert mit prognoserechnung.at ein digitales Tool im Bereich der Immobilienbewertung und ermöglicht Steuerberater:innen eine schnelle, vollautomatisierte Erstellung von steuerlichen Prognoserechnungen samt Widerlegung der Liebhaberei-Vermutung.

Geht es um die Vermietung von Immobilien, insbesondere bei Eigenheimen und Wohnungen, so ist gemäß der Liebhabereiverordnung oft ein Nachweis erforderlich um steuerliche Vorteile geltend zu machen. Genau hier setzt prognoserechnung.at an und verspricht seinen Nutzer:innen durch die Kombination aus gesetzlichen Vorgaben und datenbasierten Entwicklungen exakte Lösungen.

Mit Predictive Analytics zu Präzision und verbesserter Kommunikation

„Durch den Einsatz von Predicitve Analytics werden präzise und plausible Prognosen erstellt, die den aktuellen Anforderungen des Finanzamtes gerecht werden. So einfach, schnell und rechtssicher kann die steuerliche Prognoserechnung erstellt werden – ein Meilenstein in der Immobilienbewertung,” ist Martin Setnicka, der Kopf hinter prognoserechnung.at, überzeugt. Ein besonderes Merkmal sei außerdem die Möglichkeit, das Ergebnis sowohl in tabellarischer als auch grafischer Form als PDF herunterzuladen. Die Kommunikation zwischen Klient:in und Behörden soll dadurch immens erleichtert werden.

Leistungsstarkes Instrument erspart Zeit und erhöht die Qualität

Besonders in der hohen Anpassbarkeit des Tools sieht Setnicka einen großen Vorteil für Nutzer:innen: Alle relevanten Parameter – von der Wertentwicklung über Mietpreise bis hin zu Finanzierungskosten – könnten individuell adaptiert werden. Dies gewährleiste eine maßgeschneiderte Prognoserechnung, die den spezifischen Anforderungen jedes Einzelfalls gerecht wird.



Mit prognoserechnung.at stehe Steuerberater:innen und alle die im Bereich der Immobilienvermietung tätig sind ein leistungsstarkes Instrument, das nicht nur Zeit spart, sondern auch die Qualität ihrer Arbeit erhöht zur Verfügung. Überzeugt davon ist auch der Linde Verlag, der das innovative Tool als Vertriebspartner begleitet.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt Linde Verlag

Mag. Susanne Jaritz

+ 43 1 24630 730

Susanne.jaritz @ lindeverlag.at