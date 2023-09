Angelini Pharma stellt Langzeitdaten für Cenobamat (ONTOZRY®) vor

Die Daten belegen einen anhaltenden Nutzen bei Erwachsenen mit Epilepsie und unkontrollierten fokalen Anfällen

Wien (OTS) - Die Ergebnisse einer Post-hoc-Analyse der offenen Verlängerungsstudie C017 zeigten, dass 23,6% der PatientInnen, die eine adjuvante Behandlung mit Cenobamat erhielten, mindestens ein Jahr lang dauerhaft anfallsfrei waren

- Zusätzliche Post-hoc-Analysen ergaben, dass PatientInnen, die keine vollständige Anfallsfreiheit erreichten, aber in der Lage waren, eine 90-99%ige Verringerung der Anfallshäufigkeit über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren beizubehalten, an etwa 98% der Studientage anfallsfrei waren

- Das überzeugende klinische Ansprechen in Kombination mit dem gut verträglichen Sicherheitsprofil spricht weiterhin für den Einsatz von Cenobamat bei der Behandlung von Erwachsenen mit Epilepsie, die unter unkontrollierten fokalen Anfällen leiden



Rom (Italien) 4. September 2023 – Angelini Pharma, ein Unternehmen der Angelini Industries, teilte heute die positiven Ergebnisse der Post-hoc-Analysen der offenen Verlängerungsstudie (OLE, open-label extension) C017 mit, die zeigten, dass die zusätzliche Behandlung mit Cenobamat bei bestimmten PatientInnen mit unkontrollierter fokaler Epilepsie zu einer langfristigen Anfallsreduktion, einschließlich Anfallsfreiheit, führt. Die Ergebnisse werden im Rahmen des 35. Internationalen Epilepsiekongresses 2023 in Dublin (Irland) vorgestellt.

Cenobamat ist ein Medikament gegen Krampfanfälle (ASM, anti-seizure medication), das in Europa zur Zusatzbehandlung von fokal auftretenden Anfällen mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei erwachsenen PatientInnen mit Epilepsie zugelassen ist, die trotz einer Behandlung mit mindestens zwei Antiepileptika in der Vorgeschichte nicht ausreichend kontrolliert werden konnten.

In einer Post-hoc-Analyse der Verlängerungsstudie (OLE) zu C017 (Abstract #1324) wurde bei 23,6% der PatientInnen mindestens ein Jahr lang Anfallsfreiheit erreicht, wobei 19% der PatientInnen in der OLE-Studie vom ersten Tag der Behandlung an anfallsfrei waren. Die Ergebnisse zeigen auch, dass 14,3% der PatientInnen mindestens zwei Jahre lang anfallsfrei waren und 7,5% der PatientInnen mindestens drei Jahre lang. Mehr als die Hälfte (58,1%) der PatientInnen hatten keine fokal zu bilateral tonisch-klonische Anfälle für mindestens ein Jahr, 42,6% für mindestens zwei Jahre und 27,8 % für mindestens drei Jahre, wobei 25%, 21,9% bzw. 17,2% der PatientInnen in der OLE-Studie vom ersten Tag der Behandlung an anfallsfrei waren.

Die Ergebnisse zeigten auch, dass Cenobamat die tägliche Anfallslast bei PatientInnen mit unzureichend kontrollierten fokalen Anfällen reduzierte, indem es die Anzahl der Tage mit weniger oder gar keinen Anfällen bei denjenigen PatientInnen signifikant erhöhte, die keine langfristige Anfallsfreiheit erreichten. Eine zusätzliche Post-hoc-Analyse der C017 OLE-Studie (Abstract #151) zeigte, dass 17% der PatientInnen, die eine 90-99%ige Verringerung der Anfallshäufigkeit erreichten, diese Reaktion während der Dauer ihrer Studienteilnahme (Median = 291,3 Wochen/5,5 Jahre) beibehielten, wobei etwa 98% der Tage anfallsfrei waren und das Risiko von Tagen mit Anfällen um 93,7% reduziert wurde.

Die meisten (92%) der mit Cenobamat behandelten PatientInnen, die eine Verringerung der Anfallshäufigkeit um 90-99% erreichten, waren während der gesamten Studiendauer an mindestens 95% der Tage anfallsfrei; 43,2% waren während der gesamten Studiendauer an 99% der Tage anfallsfrei. Die Ergebnisse zeigten auch, dass die Anzahl der Tage mit Anfällen im Laufe der Jahre abnahm und zwischen 3,6% (Jahr 1) und 1,2% (Jahr 5) lag. Diese Ergebnisse führten zusammen mit dem günstigen Verträglichkeits- und Sicherheitsprofil zu einer Retentionsrate von 90% nach fünf Jahren, die deutlich über der der Gesamtpopulation lag (60% nach fünf Jahren).

In einer weiteren Post-hoc-Analyse der OLE-Studie (Abstract #1071) wurden die anfallsfreien Tage der PatientInnen auf der Grundlage der Responder-Raten (≥50%, ≥75% und ≥90%), der begleitenden ASMs und der Anzahl der zuvor fehlgeschlagenen ASMs ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass ≥50% Responder an 91,8% der Tage anfallsfrei blieben, ≥75% Responder an 96,3% der Tage anfallsfrei blieben und ≥90% Responder an 98,2% der Tage anfallsfrei blieben. Die beobachteten Verbesserungen waren unabhängig vom Wirkmechanismus der begleitenden ASMs. Betrachtet man den Prozentsatz der anfallsfreien Tage bei PatientInnen, die auf eine unterschiedliche Anzahl von ASMs nicht angesprochen hatten, so reichte die Rate von 81,7% bei denjenigen, die auf mindestens sieben ASMs nicht angesprochen hatten, bis zu 91,0% bei denjenigen, die nur auf ein bis zwei ASMs nicht angesprochen hatten.

„ Das Ziel der Epilepsiebehandlung ist es, Anfallsfreiheit zu erreichen und zu erhalten, aber das ist für viele PatientInnen trotz aktiver Behandlung mit anfallssupprimierenden Medikamenten nicht immer möglich ", sagte Dr. Manuel Toledo, Hospital Vall d'Hebron und außerordentlicher Professor, Universidad Autonoma de Barcelona, Spanien. " Die Ergebnisse einer Post-hoc-Analyse der offenen Verlängerungsstudie C017 zeigen, dass eine zusätzliche Behandlung mit Cenobamat bei 17% der PatientInnen zu einer 90-99%igen Verringerung der Anfallshäufigkeit führte, wobei etwa 98% der anfallsfreien Tage und der Reaktionen bis zu fünf Jahre lang erhalten blieben. Diese Daten zeigen, dass ein hohes Maß an anhaltender Anfallsreduktion möglich ist, und dienen als Grundlage für die klinische Praxis, damit wir mehr PatientInnen mit unkontrollierten Anfällen helfen können, mehr Tage mit weniger Anfällen zu leben. “

„ Menschen, die mit unkontrollierten fokalen Anfällen leben, werden im Gesundheitssystem oft übersehen, da sie in der Regel eine aktive, aber suboptimale Behandlung erhalten ", sagte Agnese Cattaneo, Chief Medical Officer, Angelini Pharma. " Wir setzen uns dafür ein, diese Behandlungslücken aufzudecken und so vielen Menschen wie möglich zu helfen, die mit Epilepsie und unkontrollierten fokalen Anfällen leben, da diese jeden Aspekt des täglichen Lebens beeinträchtigen und mit schwerwiegenden Begleiterkrankungen wie der Unfähigkeit, alltägliche Aktivitäten auszuführen, Verletzungen und sogar vorzeitigem Tod verbunden sind. Wir freuen uns über diese positiven Post-hoc-Analysen der offenen Verlängerungsstudie C017, da sie bestätigen, dass die Zugabe von Cenobamat dazu beitragen könnte, eine bessere und langfristige Anfallskontrolle für diese PatientInnen zu erreichen. “

Zusammenfassung der grundlegenden demografischen Daten und Sicherheitsergebnisse

Demografische Ausgangssituation und Krankheitsmerkmale der PatientInnen der CO17 OLE-Studie*



OLE-mITT (n=354)

Männlich % 52%

Alter (Jahre, Median) 38

Mediane Anzahl der ASM bei Studienbeginn 2

Epilepsiediagnose Dauer (Jahre), Median 23

Baseline-Anfallshäufigkeit pro 28 Tage 9,5

Mediane Dauer der Exposition in Wochen 282

Mediane modale Dosis (min, max) 300 (50, 400)

* Demografische Ausgangssituation in allen berichteten Post-hoc-Analysen ähnlich

Verträglichkeit und Sicherheitsprofil

Die in den drei Post-hoc-Analysen der OLE-Studie untersuchten Subpopulationen wurden im Vergleich zur gesamten modifizierten Intention-to-Treat-Patientengruppe (mITT) ausgewertet, die als alle PatientInnen definiert ist, die mindestens eine Dosis von Cenobamat eingenommen hatten und bei denen in der OLE-Anfallsdaten aufgezeichnet wurden. Die demografischen Grunddaten und das Sicherheitsprofil aller untersuchten Gruppen stimmten mit früheren Daten überein und waren vergleichbar mit denen der gesamten mITT-Gruppe. Es wurden keine neuen Sicherheitsbedenken festgestellt.

###

Über Epilepsie

Epilepsie ist eine der weltweit am weitesten verbreiteten neurologischen Erkrankungen, von der etwa 50 Millionen Menschen aller Altersgruppen betroffen sind.1 In Europa leben schätzungsweise sechs Millionen Menschen mit dieser Krankheit.2 Epilepsie kann mehrere potenzielle Ursachen haben, darunter genetische und andere Faktoren, wobei für etwa die Hälfte der Fälle weltweit keine Ursache bekannt ist.1

Die mit der Epilepsie verbundenen Komplikationen sind schwerwiegend, und das Risiko einer vorzeitigen Sterblichkeit ist bis zu zweimal höher als in der Allgemeinbevölkerung.1 Die wiederkehrenden Anfälle, die mit dieser Erkrankung einhergehen, haben auch weitreichende Auswirkungen auf die allgemeine körperliche und geistige Gesundheit, die Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten und andere Faktoren der Lebensqualität wie soziale Beziehungen.1

Es gibt Behandlungen, die helfen, Anfälle zu reduzieren und die Lebensqualität zu verbessern, und man geht davon aus, dass etwa 70% der Menschen mit Epilepsie auf diese Behandlungen ansprechen.1

Über die C017 Open-Label-Erweiterungsstudie

Bei C017 handelte es sich um eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Dosis-Wirkungs-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Cenobamat als Zusatztherapie bei Erwachsenen mit unkontrollierter fokaler Epilepsie trotz Behandlung mit ein bis drei Medikamenten gegen Krampfanfälle (ASM). PatientInnen, die die Doppelblindstudie abschlossen und die Voraussetzungen für die Studie erfüllten, hatten die Möglichkeit, an einer offenen Verlängerungsstudie (OLE-Studie) teilzunehmen, um zusätzliche Erkenntnisse über das langfristige klinische und Sicherheitsprofil von Cenobamat als Zusatztherapie zu gewinnen.

Von der Gesamtzahl der Teilnehmer (n=354) an der OLE-Studie mit modifizierter Behandlungsabsicht (mITT) wurden 75% (n=265) zu Cenobamat und 25% (n=90) zu Placebo randomisiert. Alle PatientInnen wurden im Rahmen einer zweiwöchigen doppelblinden Umstellung auf eine Zieldosis von 300 mg Cenobamat behandelt. Während der OLE-Behandlungsphase konnten begleitende ASMs hinzugefügt, entfernt oder angepasst werden, und die Dosis des Präparats konnte angepasst werden.

Über Cenobamat (ONTOZRY®)

Cenobamat ist ein Medikament gegen Krampfanfälle (ASM), das in Europa zur Zusatzbehandlung von fokal auftretenden Anfällen mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei erwachsenen Epilepsiepatienten zugelassen ist, die trotz einer Behandlung mit mindestens zwei Antiepileptika in der Vorgeschichte nicht ausreichend kontrolliert werden konnten.

Cenobamat ist ein neuartiges kleines Molekül, das einen einzigartigen, dualen, komplementären Wirkmechanismus zur Behandlung von Krampfanfällen aufweist. Der einzigartige duale Wirkmechanismus lässt vermuten, dass es das Potenzial hat, sowohl die Auslösung von Anfällen zu verhindern als auch die Ausbreitung von Anfällen zu begrenzen.3,4

Cenobamat wurde von SK Biopharmaceuticals und seiner US-amerikanischen Tochtergesellschaft SK Life Science entdeckt und entwickelt.

Langfristige Daten zu Cenobamat werden in offenen Verlängerungen der doppelblinden, placebokontrollierten Studien sowie in offenen Sicherheitsstudien bei Erwachsenen mit unkontrollierten fokalen Anfällen untersucht. Darüber hinaus wird das Produkt in einer laufenden randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie untersucht, in der die Sicherheit und Wirksamkeit von Cenobamat als Zusatztherapie bei Patienten mit primären generalisierten tonisch-klonischen Anfällen geprüft wird (NCT03678753).5–9

Über Angelini Pharma

Angelini Pharma ist ein internationales pharmazeutisches Unternehmen und Teil des in Privatbesitz befindlichen Multi-Business-Unternehmens Angelini Industries. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und vermarktet Gesundheitslösungen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Gehirngesundheit, einschließlich psychischer Gesundheit und Epilepsie, sowie Verbrauchergesundheit. Angelini Pharma wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Italien gegründet und ist heute in 20 Ländern mit mehr als 3.000 Mitarbeitern direkt vertreten. Die Produkte des Unternehmens werden in über 70 Ländern durch strategische Allianzen mit führenden internationalen Pharmakonzernen vertrieben. Für weitere Informationen über Angelini Pharma besuchen Sie bitte https://www.angelinipharma.com.

Über Angelini Industries

Angelini Industries ist eine multinationale Industriegruppe, die 1919 von Francesco Angelini in Ancona gegründet wurde. Heute stellt Angelini Industries eine solide und diversifizierte industrielle Realität dar, die ca. 5.800 Mitarbeiter beschäftigt und in 21 Ländern der Welt tätig ist, mit einem Umsatz von über 2 Milliarden Euro, der in den Bereichen Gesundheit, Industrietechnologie und Konsumgüter erzielt wird. Eine gezielte Investitionsstrategie für das Wachstum, ein ständiges Engagement für Forschung und Entwicklung sowie eine umfassende Kenntnis der Märkte und Geschäftsbereiche machen Angelini Industries zu einem der italienischen Spitzenunternehmen in den Sektoren, in denen es tätig ist. Für weitere Informationen besuchen Sie www.angeliniindustries.com.

