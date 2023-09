Medienpräsenz im August: FPÖ-Chef Kickl präsentester Politiker Österreichs

Herbert Kickl erstmals an der Spitze des APA-Comm Politik-Rankings; drei Parteichefs am Stockerl

Wien (OTS) - Das APA-Comm Politik-Ranking, das laufend die Berichterstattung von 14 österreichischen Tageszeitungen untersucht, zeigt für August 2023 zum ersten Mal FPÖ-Chef Herbert Kickl als medial sichtbarsten Politiker Österreichs. Mit 658 Artikeln erhöhte Kickl seine mediale Präsenz im Vergleich zum Vormonat um mehr als 50 Prozent und übernimmt so den Spitzenplatz im Ranking. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen ihm die Parteichefs von ÖVP und SPÖ, Karl Nehammer (607 Artikel) und Andreas Babler (513 Artikel). Deutlich dahinter belegen Finanzminister Magnus Brunner, ÖVP (289 Artikel), und Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen (286 A.) die Ränge 4 und 5.

Im August 2023 war Kickl erstmals seit Beginn des APA-Comm Politik-Rankings der medial präsenteste Politiker Österreichs. Neben den Analysen diverser Sommergespräche stand Kickl im Speziellen mit zwei Themen im Fokus: Politiker:innen-Gehälter auf Landesebene sowie ein Video der FPÖ-Parteijugend. In Folge der ausgefallenen Inflationsanpassung auf Bundesebene forderte Kickl auch auf Landesebene eine Nulllohnrunde. Kritik daran kam aus den eigenen Reihen, vor allem von den Landeshauptmann-Stellvertreter:innen Marlene Svazek (Platz 29) und Manfred Haimbuchner (Platz 28). Die FPÖ-Jugend fiel im August mit einem YouTube-Video auf, dessen Rhetorik und Bildsprache an die rechtsextremen Identitären erinnerten. Kickls Aussage, das Video sei „großartig“, wurde in der Folge mehrfach in den Medien thematisiert.

Nach der „Normal-Debatte” im Vormonat zog Bundeskanzler und ÖVP-Parteichef Nehammer (Platz 2) vordergründig mit dem Thema Bargeld mediale Aufmerksamkeit auf sich, wobei er sich vor allem für eine Verankerung des Zahlungsmittels in der österreichischen Verfassung einsetzte. Gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen (Platz 6) kündigte Nehammer außerdem einen Mietpreisdeckel ab 2024 an, wobei das vorliegende Modell von Oppositionsparteien sowie Organisationen wie u.a. dem Österreichischen Gewerkschaftsbund und der Arbeiterkammer scharf kritisiert wurde.

Platz 3 belegt SPÖ-Chef Babler, der als dritter Parteichef das Podest im APA-Comm Politik-Ranking komplettiert. Im Rahmen seiner „Comeback-Tour“ startete Babler eine Reise durch alle Bezirke Österreichs. Als erster Stolperstein entpuppte sich eine Äußerung Bablers bezüglich eines gemeinsamen Auftritts mit Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (Platz 12) im Burgenland, den Doskozil dementieren ließ.

Die Ränge 4 und 5 gehen an Finanzminister Brunner sowie an Umwelt- und Verkehrsministerin Gewessler. Brunner initiierte im August u.a. eine Taskforce zum Thema Bargeld, Gewessler kam insbesondere mit einer Aktion im Rahmen des Frequency-Festivals in die Schlagzeilen: Besucher:innen erhielten für spezielle Tattoo-Sujets ein kostenfreies Klimaticket. Den stärksten Zuwachs an medialer Präsenz innerhalb der Top-30 verzeichnete Georg Dornauer (Platz 9). Der Tiroler SPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter konnte im Monatsvergleich ein Beitragswachstum von über +260 Prozent verzeichnen. Hauptgrund hierfür waren Berichte über seine Beziehung zur italienischen Rechtspolitikerin Alessia Ambrosi (Partei Fratelli d’Italia).



Das Ranking der Top-20-Akteurinnen und -Akteure für August 2023 ist unter https://www.ots.at/politikranking abrufbar. Das Ranking wurde von APA-Comm auf Basis der Anzahl von Beiträgen mit namentlicher Erwähnung von Politikerinnen und Politikern in 14 österreichischen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1. bis 31. August 2023 erstellt.

Über APA-Comm:

APA-Comm ist die gemeinsame Marke der auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-DeFacto Datenbank und Contentmanagement GmbH. Sie richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen der APA für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Podcasts, Grafik), Medien-, Bild- und Journalist:innendatenbanken, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.

Rückfragen & Kontakt:

APA-Comm

Tel.: +43 1 36060-5123

analyse @ defacto.at