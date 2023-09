Hommage an Luise Seitler am 9.9. im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) beginnt am Samstag, 9. September, um 18.00 Uhr, ein Konzert mit dem Titel „Wie schön ist mein Wien!“. 4 Künstler*innen erinnern an diesem Abend an das Wirken der Mundart-Dichterin Luise Seitler, die einst mit den Komponisten Felix Lee, Helmut Schmitzberger plus Joe Hans Wirtl zusammengearbeitet hat. Yvonne Preisler (Sopran), Thomas Schmidt (Tenor), Yen Wang (Violine) und Shih-Yeh Lu (Klavier) würdigen mit einem bunten Programm Seitlers reiches Schaffen. Das Publikum soll fixe „Eintrittsspenden“ entrichten (15 Euro pro Person, Studierende: 5 Euro). Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Nähere Auskünfte: Telefon 271 96 24 (Obfrau Eva Krapf) bzw. E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Musik-Tipp für 10.9.: Konzert mit Abiturient*innen aus Hanau

Ambitionierte Nachwuchs-Musiker*innen aus Deutschland spielen im Museum im „Mautner Schlössl“ am Sonntag, 10. September, ab 17.00 Uhr. Werke der Klassik sowie neuzeitliche Stücke tragen die Abiturient*innen aus der „Karl-Rehbein-Schule“ in Hanau gekonnt vor. Künstlerischer Leiter des Festkonzerts ist Frank Hagelstange. Der Zutritt ist frei, Spenden werden angenommen. Informationen zum Bezirksmuseum Floridsdorf (Öffnungsstunden, ständige Bezirksgeschichte-Schau, Sonder-Ausstellung, Kultur-Termine, u.v.a.) fordern Interessierte beim Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 an. Ferner ist der auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Bezirkshistoriker via E-Mail zu erreichen: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte: www.beethoven-gedenkstaette.at

Karl-Rehbein-Schule (Hanau): https://karl-rehbein-gymnasium.de

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

