FOTOGALERIE WIEN: Große Wiedereröffnung der ältesten Galerie für künstlerische Fotografie in Wien

Nach Sanierung öffnet die FOTOGALERIE WIEN am 11.9.2023 ihre barrierefreien Pforten.

Sichtbarkeit und Niederschwelligkeit gehören zu den wichtigsten Zielen unserer Galerie. So können wir nach dem Umbau ein neues Kapitel aufschlagen. Johan Nane Simonsen 1/2

Es ist ein schönes Zeichen, dass die Galerie jetzt frisch saniert in eine neue Ära aufbricht! Susanne Gamauf 2/2

Wien (OTS) - Die FOTOGALERIE WIEN (gegründet 1981) erscheint in neuem Glanz: Im Zuge der Generalsanierung des WUK wurde die Galerie erneuert und ist ab dem „GRAND REOPENING“ barrierefrei zu erreichen. Obmann Johan Simonsen freut sich: „Sichtbarkeit und Niederschwelligkeit gehören zu den wichtigsten Zielen unserer Galerie. So können wir nach dem Umbau ein neues Kapitel aufschlagen.“

Susanne Gamauf, langjährige Vorsitzende, übergibt die Koordination des Vereins, um ihr eigenes künstlerisches Schaffen in den Mittelpunkt zu stellen: “Es ist ein schönes Zeichen, dass die Galerie jetzt frisch saniert in eine neue Ära aufbricht! ”



Ziel der biennalen Ausstellung PROPELLER: Das Schaffen der Studierenden zu reflektieren und ihnen eine Plattform zu bieten. Um ungarische Positionen erweitert und erfolgreich im Österreichischen Kulturforum Budapest sowie in der europäischen Kulturhauptstadt in Veszprém gezeigt - ist PROPELLER nun in Wien zu sehen.

Volltext: https://www.fotogaleriewien.at/wiedereroeffnung/



PROPELLER III - Kunststudierende aus Österreich und Ungarn.

Datum: 11.09.2023, 19:00 - 22:00 Uhr

Ort: Fotogalerie Wien

Währinger Straße 59, 1090 Wien, Österreich

Url: https://fotogaleriewien.at

Rückfragen & Kontakt:

Johan Nane Simonsen

+43660 4635399

fotogalerie-wien @ wuk.at