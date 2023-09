ÖAMTC: Diesel wieder teurer als Super

Aktuelle Kraftstoffpreise im Check

Wien (OTS) - Die jüngste Spritpreis-Analyse des Mobilitätsclubs zeigte im August einen deutlichen Anstieg: Zahlte man für eine 50-Liter-Tankfüllung Super im Juli durchschnittlich noch 79 Euro, waren es im Folgemonat bereits 83 Euro. Beim Diesel fiel der Sprung sogar noch höher aus: von 78 Euro im Juli auf 84 Euro im August – ein Plus von immerhin sechs Euro. Generell bietet sich an den österreichischen Zapfsäulen ein nach wie vor eher ungewohntes Bild: Diesel kostet bereits seit Anfang August mehr als Super.

Zwtl.: Preisanstieg in Österreich überdurchschnittlich hoch – Mobilitätsclub fordert Erklärung von Mineralöl-Industrie

Die Preisanstiege an den Zapfsäulen sind kein rein österreichisches Phänomen, jedoch fallen sie hierzulande deutlich höher aus als anderswo in der EU: Laut offiziellen Zahlen der Europäischen Kommission sind die Netto-Preise (also exkl. CO2-Bepreisung, Steuern und Abgaben) in Österreich für Diesel seit Anfang Juli 2023 um 20 Prozent, jene für Super um 14 Prozent gestiegen – und damit um vier bzw. fünf Prozentpunkte mehr als im EU-Durchschnitt. Aus Sicht des ÖAMTC muss die Mineralöl-Industrie nun erklären, warum die Preise in Österreich stärker als der Ölpreis stiegen – und warum der Anstieg bis Ende August deutlich über dem EU-Schnitt lag.

Bei den aktuell hohen Preisen machen gezielte Tankstopps nochmals mehr Sinn. Sowohl auf der Website als auch in der ÖAMTC-APP kann man gezielt nach den günstigsten Tankstellen in der Nähe suchen. Weitere Infos: https://www.oeamtc.at/thema/tanken/

