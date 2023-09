Wie mit Haustieren kommunizieren?

Hundetrainer Leo Slotta-Bachmayr und Tierpsychologin Denise Seidl informieren im „Haus für Natur“ in St. Pölten

St. Pölten (OTS) - Im Rahmen der Reihe „Erlebte Natur“ sprechen der Biologe und Hundetrainer Leopold Slotta-Bachmayr und die Tierpsychologin und Autorin Denise Seidl am Donnerstag, 14. September, ab 18.30 Uhr im „Haus für Natur“ im Museum Niederösterreich in St. Pölten unter dem Titel „Mein Hund ist nicht auf WhatsApp“ über die richtige Kommunikation mit Haustieren. Wie kommuniziere ich richtig mit meinen Haustieren? Eher wortreich oder nonverbal? Und wie höre ich meinen Tieren richtig zu. Wie stelle ich überhaupt fest, dass mir mein Haustier etwas sagen will? Diese und weitere spannende Fragen werden dabei von Moderatorin Ute Maurnböck-Mosser erörtert.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Heraus mit der Sprache! Wie Tiere & Pflanzen kommunizieren“ statt, die bis 11. Februar im Haus für Natur im Museum Niederösterreich zu sehen ist. Um 17 Uhr führt Kurator Ronald Lintner durch die Schau. Dabei kann man über 40 lebende Tierarten im „Haus für Natur“ beobachten. Das „Haus für Natur“ und die Sonderausstellung haben an diesem Tag bis zum Beginn der Veranstaltung geöffnet.

Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich, Mag. Florian Müller, Telefon 0664/60499-911, E-Mail florian.mueller @ museumnoe.at, www.museumnoe.at.

