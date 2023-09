Georg von Pföstl neuer Vorstand der fair-finance Vorsorgekasse AG

Finanzexperte leitet fair-finance gemeinsam mit Gabriele Feichter

Wien (OTS) - Die fair-finance Vorsorgekasse AG wird seit 1. September 2023 von einem neuen Vorstandsteam geführt. Neben dem bisherigen Vorstandsmitglied Gabriele Feichter ergänzt Georg von Pföstl das Vorstandsteam der Vorsorgekasse. Er verantwortet die Bereiche Risikomanagement, Recht, Finanzen, IT und Personal. Gabriele Feichter ist künftig für Asset Management, Verwaltung, Vertrieb und Marketing sowie Nachhaltigkeit zuständig. Der bisherige Vorstand Helmut Eichert beendet seine operative Tätigkeit in der Vorsorgekasse, bleibt jedoch als Berater und Gesellschafter Teil der fair-finance Familie.

Wolfgang Binder, Aufsichtsratsvorsitzender der fair-finance Vorsorgekasse AG: „Wir freuen uns sehr, dass wir Georg von Pföstl für uns gewinnen konnten. Er ist ein ausgewiesener Finanzdienstleistungsexperte, verfügt über umfassende Erfahrungen im Risikomanagement und tiefgehende Kenntnis der internationalen und nationalen aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Finanzdienstleistungssektor. Für uns besonders wichtig: Er vertritt unsere Werte und Ziele als nachhaltiger und wirkungsorientierter Finanzdienstleister aus voller Überzeugung.“

Der gebürtige Südtiroler Georg von Pföstl (44) leitete zuletzt den Bereich Financial Services Österreich bei Arthur D. Little. Er verfügt über rund 20 Jahre Berufserfahrung im österreichischen Finanzdienstleistungssektor und war für mehrere Beratungsunternehmen sowie die Oesterreichische Nationalbank im Bereich Risikomanagement tätig. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Risikomanagement, Aufsichtsrecht, Regulatorik sowie ESG & Nachhaltige Finanzierung. Er unterstützte zahlreiche Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in relevanten Fragestellungen im Rahmen von Projekten sowie bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aufsichtlicher Prüfungen. Hinzu kommt eine langjährige Vortragstätigkeit für verschiedene Hochschul- und Bildungseinrichtungen, unter anderem im Rahmen von Fit-&-Proper-Schulungen für Aufsichtsräte. Er verfügt über ein Doktorat der WU Wien mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre und Kapitalmärkte.

Über die fair-finance Vorsorgekasse

Die fair-finance Vorsorgekasse AG wurde 2010 von Markus Zeilinger gemeinsam mit einer Gruppe von Privatpersonen, der GLS Bank und der Concordia Versicherung in Wien gegründet. Ihre Vision: die Gelder des gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgekassensystems in Österreich ausschließlich verantwortungsvoll und wirkungsorientiert zu veranlagen.

Die fair-finance Vorsorgekasse AG wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet, u.a. als Österreichs einzige betriebliche Vorsorgekasse für ihren Impact mit dem M4C Money for Change Impact Award (Mercer und Institutional Money), als nachhaltigste und innovativste Vorsorgekasse (Börsianer) oder als Testsiegerin aller betrieblichen Vorsorgekassen (VKI-Verein für Konsumenteninformation). Sie ist außerdem Mitglied der ersten Stunde in der Green Finance Alliance, einer im Mai 2022 gestarteten Initiative des österreichischen Klimaschutzministeriums, in der sich Finanzunternehmen freiwillig zu den Pariser Klimazielen verpflichten und hat heuer im Juni mit ÖGUT Gold A+++ die höchste jemals vergebene Nachhaltigkeitsauszeichnung der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik erhalten.

Die fair-finance Vorsorgekasse AG ist Teil der Sinnova Gruppe und verwaltet aktuell rund 990 Millionen Euro an Vermögen für rund 550.000 Anwartschaftsberechtigte. Mit ihrer Performance erreicht sie im Mehrjahresvergleich sehr gute Platzierungen unter Österreichs Vorsorgekassen und zeichnet sich dabei durch eine vergleichsweise geringere Schwankungsbreite der Kursentwicklung aus. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die gebotene Mindestzinsgarantie von aktuell 0,5 % p.a.

