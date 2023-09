Familienbund begrüßt Ausbau der Kinderbetreuung

Bundesregierung zeigt damit den hohen Stellenwert von Familie

Die unterschiedlichen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Interessen der Kinder unterschiedlichen Alters müssen berücksichtigt werden und entsprechende Angebote räumlich und programmatisch bereitgestellt werden Mag. Bernhard Baier, Familienbund-Präsident

Wien/St.Pölten (OTS) - Der Österreichische Familienbund begrüßt die Ankündigungen von Bundeskanzler Nehammer zum Ausbau der Kinderbetreuung in Österreich, die den hohen Stellenwert, den Familien für die Bundesregierung hat, zeigt. “Es ist wichtig, dass die Regierung in diesem Bereich investiert und die Bedürfnisse von Familien in den Vordergrund stellt”, freut sich Familienbundpräsident Mag. Bernhard Baier, der feststellt, dass ein ausreichendes, flächendeckendes Angebot die Voraussetzung für echte Wahlfreiheit ist.

Baier betont jedoch, dass es wichtig ist, dabei auch breitgefächerte Angebote wie Tageseltern, Leihgroßeltern, Krabbelstuben, Au pair, etc. mitzudenken und auszubauen. “Familien sind individuell - das müssen auch die Angebote sein”, so Baier. “Familiennahe Angebote sind gerade von Eltern von unter Dreijährigen sehr gesucht.”

Der Österreichische Familienbund setzt sich seit Jahren für eine Verbesserung der Kinderbetreuung in Österreich ein und freut sich über die positiven Entwicklungen in diesem Bereich. “ Die unterschiedlichen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Interessen der Kinder unterschiedlichen Alters müssen berücksichtigt werden und entsprechende Angebote räumlich und programmatisch bereitgestellt werden ”, so Baier. “Qualität und persönliche Betreuung ist dabei ungemein wichtig.”

“Wir werden weiterhin eng mit der Regierung zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von Familien berücksichtigt werden”, so Baier abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Familienbund

Marietheres van Veen

Pressesprecherin

++43 664 3824285

presse @ familienbund.at

www.familienbund.at