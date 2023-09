„Herbstzauber“ in den „Natur im Garten“ Schaugärten am 16. und 17. September

LH Mikl-Leitner: ‚Natur im Garten‘ Schaugärten sind ökologische Vorbilder und bringen Gartentourismus zum Blühen

St. Pölten (OTS) - Die „Natur im Garten“ Schaugärten laden heuer ein letztes Mal zum Besuch in allen Regionen unseres Bundeslandes ein und öffnen am Wochenende des 16. und 17. September ihre Gartentore zum Thema „Herbstzauber“. „Lassen Sie sich vom ‚Herbstzauber´ inspirieren und erleben Sie unsere ‚Natur im Garten‘ Schaugärten als ökologische und touristische Vorbilder mit allen Sinnen“, lädt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein und führt aus: „Niederösterreich ist das ökologische Gartenland Nummer eins in Europa. Dank unserer vielen ökologisch gestalteten und gepflegten Schaugärten blüht der Gartentourismus seit Jahren auf. Unsere Schaugärten zeigen somit nicht nur die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten auf, sondern beweisen, dass das ökologische Garteln einen Mehrwert für Land, Leute und die Natur bringt.“

Egal, ob Stifts-, Schloss-, Erlebnis- oder bezaubernde Privatgärten:

bei den Schaugartentagen wird im ganzen Bundesland die ökologische Vielfalt der niederösterreichischen Gartenkultur präsentiert. Einen besonderen Anreiz zum Besuch eines Schaugartens – auch außerhalb der Schaugartentage – bietet das heurige Gewinnspiel mittels Sammelpass:

Fünf Stempel sammeln und den ausgefüllten Pass an schaugaerten @ naturimgarten.at übermitteln. Jede Einsendung eines vollständig ausgefüllten Sammelpasses wird mit einer Gratiseintrittskarte in einen unserer Top-Schaugärten oder einem Gartenbuch belohnt. Zusätzlich wird unter allen Einsendungen als Hauptpreis ein Gartensommer-Wochenende für zwei Personen in Niederösterreich verlost.

Zudem gibt es auch in der heurigen Gartensaison für alle „Natur im Garten“ Schaugärten vor Ort und online Bewertungen. Dadurch können alle Besucherinnen und Besucher ihr direktes Feedback übermitteln, um Anerkennung und Lob weiterzugeben oder Verbesserungen aufzuzeigen, um auf neue Herausforderungen künftig besser eingehen zu können. Unter allen Bewertungen verlost „Natur im Garten“ in einem Gewinnspiel ein romantisches Wochenende für zwei Personen, einen Familienausflug in ein NÖ Top-Ausflugsziel sowie weitere Preise.

Alle Informationen finden Sie unter www.naturimgarten.at/schaugaerten

