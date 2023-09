Die Unabhängigen Österreichs (DUO) - Let´s Party!!!

Wien (OTS) - Die Unabhängigen Österreichs (DUO) laden ein:

Let´s Party - Meet and Greet the DUO - Eat and Drink - Hear the Music

Power-Musik aus der Steiermark, Serbien und der Walachei. Snacks gratis, Getränke zum Selbstkostenpreis.

Am Sonntag 17.9.2023, in 1100 Wien, Gudrunstraße 133B, 1.Stock, ab 14 Uhr.

Journalisten und Du - Alle sind herzlich willkommen! Wir freuen uns auf das Kennenlernen und die gemeinsame Party!



Wir sind die neue Alternative! Wir sind die einzige Alternative!



Rückfragen & Kontakt:

duokontakt1 @ gmail.com