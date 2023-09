Anti-Aging bei OmniMed mit Morpheus8

OmniMed bringt innovative Technologie nach Eisenstadt und Klagenfurt

Eisenstadt (OTS) - Der Morpheus8 ist eine neue und innovative Anti-Aging Technologie, die bei OmniMed in Klagenfurt und Eisenstadt angewandt wird. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Radiofrequenztherapie und Deep Needling stellt der Morpheus8 eine innovative Weiterentwicklung des klassischen Mikroneedlings dar. Besonders beliebt ist der Morpheus8 aufgrund seiner umfassenden Anwendungsgebiete: Hautverjüngung/-straffung, Faltenreduktion (Anti-Aging), Porenverkleinerung/ Hautbildverfeinerung, Narbenkorrektur, Reduktion von Dehnungsstreifen, Reduktion von Cellulite. Der Morpheus8 ist also nicht nur eine effektive Anti-Aging Technologie, sondern trägt auch zur allgemeinen Verbesserung des Hautbildes bei und ist somit auch beispielsweise bei Akne und Aknenarben oder Dehnungsstreifen eine gute Lösung. Cellulite im ersten Stadium kann mit Morpheus8 Behandlungen ebenso eingedämmt werden. Seine Wirkung ist auf Wärmeimpulse zurückzuführen, die tief in die Hautschicht eindringen und dort die Kollagenproduktion anregen. Dabei findet keine thermische Schädigung der Dermis statt und durch das fortschrittliche Design des Morpheus8 kann ein besonders gleichmäßiger Effekt erzielt werden. Des Weiteren sind die Ausfallzeiten bei einer Anti-Aging Behandlung mit dem Morpheus8 sehr gering bis gar nicht gegeben. Patienten können schnell wieder in ihre täglichen Aktivitäten zurückkehren, während der gewünschte Effekt der Behandlung rasch eintritt. Dies macht den Morpheus8 zur perfekten Lösung für alle, die auf sichere und nicht-operative Weise ein jüngeres und verbessertes Hautbild erzielen möchten.

Morpheus8 bei Omnimed Eisenstadt und Klagenfurt Fraktioniertes Radiofrequenz-Needling Jetzt mehr erfahren

Rückfragen & Kontakt:

OmniMed Eisenstadt

Dr. Stefan Horwath – Dr. Martina Reichhart

Robert Graf-Platz 2/4, 7000 Eisenstadt



OmniMed Klagenfurt

Dr. Stefan Horwath

Bahnhofstraße 55/10, 9020 Klagenfurt



+43 676 4777829

office @ omnimed.at