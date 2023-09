Vier ERC „Starting Grants“ gehen nach Niederösterreich

LH-Stv. Pernkopf: Zeigt die internationale Sichtbarkeit des Bundeslandes in der Wissenschaftswelt

St.Pölten (OTS) - Ein großer Erfolg für das Wissenschaftsland Niederösterreich: Vier in Niederösterreich forschende Wissenschafterinnen und Wissenschafter wurden mit den renommierten „Starting Grants“ des Europäischen Forschungsrats (ERC) ausgezeichnet. „Die Erfolge bei den diesjährigen ERC-Grants unterstreichen die herausragenden Wissenschaftsleistungen unserer Forschungstreibenden und zeigen die internationale Sichtbarkeit des Bundeslandes in der Wissenschaftswelt. Ich möchte allen vier Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich zu diesem großartigen Erfolg gratulieren“, freut sich LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Die ERC „Starting Grants“ werden jährlich vergeben und sind mit einem Fördervolumen von bis zu 1,5 Millionen Euro dotiert. Ausgezeichnet wurden Heidrun Bohnet von der Universität für Weiterbildung Krems, sowie Bingqing Cheng und Hryhoriy Polshyn vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg. Florian Praetorius wird Anfang 2024 seine Forschungstätigkeit am ISTA aufnehmen.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Niederösterreich ist ein Anziehungspunkt für Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher und soll es auch in Zukunft bleiben. Die exzellenten Forschungsleistungen unserer Wissenschaftstreibenden sind die beste Motivation auch weiterhin zielgerichtet und konsequent in diesen Bereich zu investieren und zu fördern.“

