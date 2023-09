"Selbsthilfe wirkt" - Neue Kampagne des Dachverbandes Demenz Selbsthilfe Austria (DDSA)

Im September 2023, dem Welt Alzheimer Monat, startet der gemeinnützige Verein Dachverband Demenz Selbsthilfe Austria eine bundesweite Kampagne unter dem Titel "Selbsthilfe wirkt".

Ich bin stolz, dass ich gelernt habe, mit meiner Erkrankung umzugehen. Meine Würde ist davon unberührt geblieben. Angela Pototschnigg

Wien (OTS) - In dieser Kampagne teilen Betroffene und Angehörige ihre persönlichen Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung und bieten private Einblicke in ihre Gedanken, Erlebnisse und Emotionen. Die Kampagne hat das Ziel, aufzuklären, die Öffentlichkeit für das Thema Demenz zu sensibilisieren und das Bewusstsein für die positive Wirkweise von Selbsthilfe im Umgang mit demenziellen Veränderungen zu schärfen.

Demenzielle Erkrankungen bringen oft große Veränderungen und Herausforderungen mit sich. Neben den kognitiven Beeinträchtigungen treten häufig soziale und psychische Probleme auf. Stigmatisierung und die Angst vor dem Verlust von Erinnerungen und wichtigen Kompetenzen beeinflussen das Leben. Ohne Unterstützung und soziale Netzwerke drohen Betroffene ihre Selbstständigkeit frühzeitig zu verlieren, begleitet von Gefühlen von Überforderung, Abhängigkeit und Einsamkeit.

Selbsthilfe ist eine tragende Säule im Gesundheitssystem und hilft entscheidend bei der Krankheitsbewältigung - auch im Bereich kognitiver Beeinträchtigungen (= Demenz).

Aktiver Austausch und Vertraulichkeit während der Gruppentreffen schützen vor Isolation, spenden Trost, fördern die Autonomie und erweitern die Kompetenzen im Umgang mit den krankheitsbedingten Veränderungen. Das gegenseitige Verständnis für die jeweilige Lage entlastet und ermutigt - sowohl erkrankte Personen als auch An- und Zugehörige.

Angela Pototschnigg (70 Jahre) lebt seit 10 Jahren mit kognitiven Veränderungen. Sie betont: " Ich bin stolz, dass ich gelernt habe, mit meiner Erkrankung umzugehen. Meine Würde ist davon unberührt geblieben. " Aus eigener Erfahrung kennt sie die Auswirkungen der Diagnose und welche Bedeutung sie für das Leben von Betroffenen und Angehörigen hat. Angela ist eine von sieben Personen, die der Kampagne des Dachverbands Demenz Selbsthilfe Austria "Selbsthilfe wirkt" ihre Stimme und ihr Gesicht leiht.

Das zentrale Element der Kampagne sind sieben Geschichten von Betroffenen und Angehörigen, die ihre individuellen Erfahrungen und Erkenntnisse in kurzen Videos auf Social Media teilen und deren Gesichter auf rund 8.000 Plakaten in Arztpraxen und Gesundheitseinrichtungen in ganz Österreich zu sehen sind (sein werden?). Diese Geschichten vermitteln nicht nur Hoffnung, dass auch ein gutes Leben mit Demenz möglich ist, sondern sie betonen auch die Bedeutung von Selbstbestimmung, Selbstwert, Selbstfürsorge und anderen Schlüsselaspekten, die das Leben entscheidend beeinflussen.

Rückfragen & Kontakt:

Demenz Selbsthilfe Austria

Gemeinnütziger Verein

info @ demenzselbsthilfe.at

ZVR Nummer: 1808403868

1030 Wien | Beatrixgasse 16/3

Johanna Püringer (Obfrau)