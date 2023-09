Neue Geschäftsführer*innen für Wiener Lokalbahnen, Wipark und WienIT

Thomas Gruber neuer Geschäftsführer der Wiener Lokalbahnen, Eva Christina Schwarzl zweite WienIT-Geschäftsführerin, Ernst Machart übernimmt Leitung von Wipark

Wir setzen bei diesen Neubesetzungen voll auf Erfahrung und Know-how. In allen drei Funktionen wechseln Top-Manager*innen, die bereits mehrere Stationen und Führungskräfte-Programme durchliefen, innerhalb der Wiener Stadtwerke-Gruppe in neue Aufgaben. Diese Durchlässigkeit bei Konzernkarrieren ist enorm wichtig, um die Herausforderungen in den Bereichen Mobilität und IT stemmen zu können. Peter Weinelt, design. Generaldirektor Wiener Stadtwerke

Wien (OTS) - Die neue Geschäftsführung der Wiener Stadtwerke ab Jänner 2024 führt zu weiteren personellen Weichenstellungen im Unternehmen zum Jahreswechsel. Der langjährige Prokurist Thomas Gruber (52) folgt Monika Unterholzner als Geschäftsführer der Wiener Lokalbahnen. Beim Garagierungsunternehmen Wipark wird Ernst Machart (59) Nachfolger von Roman Fuchs. Der interne IT & Business Partner WienIT bekommt mit Eva Christina Schwarzl (46) bereits ab Oktober eine zweite Geschäftsführerin neben Daniela Lidl. Der design. Wiener Stadtwerke-Generaldirektor Peter Weinelt: „ Wir setzen bei diesen Neubesetzungen voll auf Erfahrung und Know-how. In allen drei Funktionen wechseln Top-Manager*innen, die bereits mehrere Stationen und Führungskräfte-Programme durchliefen, innerhalb der Wiener Stadtwerke-Gruppe in neue Aufgaben. Diese Durchlässigkeit bei Konzernkarrieren ist enorm wichtig, um die Herausforderungen in den Bereichen Mobilität und IT stemmen zu können. “

Auf sicheren Gleisen: Thomas Gruber leitet Wiener Lokalbahnen

Mit Thomas Gruber wird ein ausgewiesener Kenner des Konzernunternehmens Wiener Lokalbahnen das Management übernehmen. Der promovierte Jurist ist seit 2013 im Unternehmen in diversen Leitungsfunktionen tätig und ist gleichzeitig Prokurist. Nach seinem Studium an der Universität Wien startete Gruber seine Karriere als Verfassungsjurist im Bundeskanzleramt. Im Anschluss arbeitete er in der Rechtsabteilung der e-Control und in einer namhaften Rechtsanwaltskanzlei. Vor seinem Wechsel zu den Lokalbahnen leitete Gruber knapp vier Jahr lange die Rechtsabteilung der Wien Energie (Wienstrom). Gruber ist verheiratet und Vater eines Kindes.

Wind of change: Eva Christina Schwarzl wird zweite WienIT-Geschäftsführerin

WienIT ist der zentrale IT & Business Partner für die Wiener Stadtwerke-Gruppe. Bedingt durch die zunehmende Digitalisierung des gesamten Konzerns und den damit einhergehenden Heraus- und Anforderungen wird die Geschäftsführung der WienIT um eine zweite Geschäftsführung aufgestockt. Mit Eva Christina Schwarzl wird eine Managerin mit internen Kenntnissen des Unternehmens und großem Erfahrungsschatz diese Leitungsfunktion übernehmen. Die verheiratete Mutter zweier Kinder startete ihre Karriere bei der Volksbank Wien AG. Nach zwei Jahren als Unternehmensberaterin kam Schwarzl zu den Wiener Stadtwerken: zwei Jahre als Assistentin der Geschäftsführung, davor und danach in verschiedenen Funktionen bei den Wiener Netzen, zuletzt als Bereichsleiterin Netzplanung, IKT und Kundenservice. Die gebürtige Steirerin studierte in Graz und Frankreich Betriebswirtschaftslehre.

Wipark: Erfahrener Stadtwerke-Manager Ernst Machart übernimmt

Kein Unbekannter im Wiener Stadtwerke-Kosmos ist Ernst Machart. In seiner knapp 15-jährigen Karriere im Unternehmen leitete der geborene Wiener u.a. die IWS TownTown AG und integrierte 2009 die Wipark in den Konzern. Seit sechs Jahren führt Machart die Abteilung Konzernfinanzen & Strategie der Wiener Stadtwerke. Vor 2009 war der studierte Jurist und ausgebildete Betriebswirt zwanzig Jahre in Bankkonzernen im In- und Ausland tätig, u.a. leitete er eine Leasinggruppe in Bulgarien. Der begeisterte Saxophonist und Ausdauersportler ist in mehreren Aufsichtsräten innerhalb und außerhalb des Unternehmens tätig sowie Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf. Machart ist Vater von vier Kindern.

Service: Fotos der drei neuen Geschäftsführer*innen in der Wiener Stadtwerke-Gruppe unter https://terabox.wienit.at/index.php/s/F87H6YeDp8262at

Über die Wiener Stadtwerke Gruppe

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit rund 16.000 Mitarbeiter*innen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zum Konzern gehören Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark sowie Bestattung Wien und Friedhöfe Wien.

