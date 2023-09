Synergien: Musikalischer Herbst in der Heidi Horten Collection

Eine Konzertreihe für alle Sinne und ein exklusiver Schubert-Salon versprechen einzigartige Kulturerlebnisse in Wiens jüngstem Museum

Wien (OTS) - Die Heidi Horten Collection präsentiert im Oktober gleich zwei Größen der klassischen Musik in unterschiedlichen Formaten. Stargeiger Yury Revichs Konzertreihe „Festival Nights“ spricht alle Sinne der Besucher:innen an, während Ausnahmesänger Julian Prégardien an einem exklusiven Charity-Abend Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin" interpretiert.

„Mit Yury Revich und Julian Prégardien haben wir zwei hochtalentierte junge Interpreten eingeladen, in musealer Atmosphäre kreativ zu arbeiten. Unser Verständnis als Museum ist es, ein interdisziplinärer Ort zu sein, der sich vielen Zugängen öffnet und Kunst als etwas Ganzheitliches sieht. Ich freue mich sehr, den beiden Künstlern eine Bühne bieten zu können“, so Agnes Husslein-Arco, Direktorin der Heidi Horten Collection über die Projekte.

Konzert der Künste

Inspiriert durch die aktuelle Ausstellung „Rendez-vous“ inszeniert Komponist Yury Revich in Wiens jüngstem Museum ein Genre-übergreifendes Konzert. Außergewöhnliche Kompositionen verbinden dabei Musik, bildende Kunst, Theater, Tanz und Mode. Elemente des traditionellen Konzerts treffen auf informelle Crossover-Aufführungen. Multidisziplinär wie künstlerisch erwecken sie Meisterwerke des Museums zum Leben und beziehen das Publikum mit ein. Die emotionale Reise beginnt musikalisch im Atrium des Museums. „The Melting World“ aktiviert danach den Tastsinn, bevor die Liveshows in der visuellen Pracht von „La Muse e la Mode“ ihren Abschluss finden.

Junge Talente und internationale Größen

Die Festival Nights finden an drei Abenden (1., 3. und 7. Oktober) mit wechselnden Ensembles und Gästen in der Heidi Horten Collection statt: Yury Revich und Projekt OLARIO, Philipp Hochmair, Manaho Shimokawa, Mariko Hara, Gedeon Burkhard, Sunnyi Melles, sowie hochbegabten Nachwuchstalenten. Am 7. Oktober findet die Veranstaltungsreihe mit dem „Dreamland Charity Galakonzert für UNICEF Österreich“ ihren glanzvollen Abschluss.

Infos und Tickets: www.fnights.com.

Schuberts „Schöne Müllerin“

Ebenfalls im Herbst widmet sich Ausnahmesänger Julian Prégardien Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“. In Begleitung von Pianist Daniel Heide tritt der deutsche Tenor in besonderem Ambiente auf. Für sein Fundraising Projekt zugunsten musikalischer Tourneen junger Künstler:innen verwandelt Prégardien den Tea Room der Heidi Horten Collection in einen exklusiven Schubert-Salon für nur 30 Gäste. Damit bringt „einer der größten Schubert-Lied-Interpreten unserer Zeit Franz Schubert nach Hause“, so Schirmherr Franz Welser-Möst über Prégardiens Konzertzyklus. Zur Einstimmung sprechen Kuratorin Véronique Abpurg und Daniel Heide zum Thema „Cerchez la femme !“ und die Welt der lyrischen Salons. Abgerundet wird der Liederabend durch ein Gespräch mit Stardirigent Franz Welser-Möst und einem kulinarischen Angebot des Wiener Gastronomen Marco Simonis.

Wann: 17. Oktober, 18-22 Uhr; Crowdfunding Tickets gibt es unter www.willthemiller.com.

Die aktuelle Ausstellung RENDEZ-VOUS. Picasso, Chagall, Klein und ihre Zeit mit Schwerpunkt auf der französischen Kunst läuft noch bis zum 29. Oktober. Mehr Informationen unter www.hortencollection.com

