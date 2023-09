Stocker: „Volkspartei und Karl Nehammer stehen für den Weg der Mitte“

Diese Bundesregierung hat trotz multipler Krisen das Regierungsprogramm zu gut zwei Dritteln abgearbeitet

Wien (OTS) - „Die Volkspartei und unser Bundeskanzler Karl Nehammer stehen für den Weg der Mitte – auch im Kampf gegen die Teuerung. Denn es war immer unser Ziel, die Bevölkerung in Zeiten der Krise zu entlasten. Dabei sind wichtige Meilensteine gelungen, die Österreich lebenswerter, wettbewerbsfähiger und zukunftsfitter machen. Allen voran wurde mit der Abschaffung der Kalten Progression ein Erfolg erzielt, den schon viele Parteien in ihren Wahlprogrammen verankert hatten. Aber auch in zahlreichen anderen Bereichen, wie im Kampf gegen illegale Migration, der Stärkung des Bundesheeres und dem Vorantreiben der Gesundheitsreform, sind wertvolle Schritte gesetzt worden, damit wir in Österreich weiterhin den Wohlstand genießen können, der von mehreren Generationen aufgebaut wurde“, kommentiert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, das gestrige ORF-Sommergespräch von Bundeskanzler Karl Nehammer.



„Mit der angekündigten Offensive im Bereich der Kinderbetreuung geht Bundeskanzler Karl Nehammer auf die Bedürfnisse der Familien in diesem Land ein. Nach familienpolitischen Meilensteinen - wie der Valorisierung der Familienleistungen und der Erhöhung des Familienbonus – wird sich der Kanzler nun der umfassenden Kinderbetreuung annehmen. Mit 4,5 Milliarden Euro bis 2030 werden wir gemeinsam mit den Ländern und Gemeinden eine Versorgungslücke schließen und für mehr Lebensqualität in Österreich sorgen“, so Stocker, der abschließend betont: „Als Volkspartei tun wir alles, was nötig ist, um unseren Wirtschaftsstandort zu erhalten und die Menschen in ihrem täglichen Leben zu entlasten! Und wir lassen uns unser Österreich von der Opposition nicht schlechtreden. Wir leben in einem der wohlhabendsten Länder der Welt und diesen Wohlstand konnte die Bundesregierung trotz multipler Krisen schützen.“



