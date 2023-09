Wohnen mit Palais-Charakter: Verkaufsstart für Luxuswohnungen in Hietzing

Wien (OTS) - In exklusiver Lage im Wiener Nobelbezirk Hietzing gelangen in der revitalisierten Jugendstil-Villa in der Wattmanngasse drei weitläufige Luxusresidenzen zum Verkauf – ein Unikat am Wiener Realitätenmarkt. Die prachtvollen Eigentumswohnungen, am Rande des Schönbrunner Schlossparks gelegen werden durch die Experten von WINEGG Makler und 3SI Makler vermarket.

Es sind extravagante Wohnungen in ruhiger Lage des 13. Bezirks, die nun nach einer rund einjährigen detailreichen Revitalisierung zum Erwerb stehen. Im Jahr 1900 errichtet, sticht die „Villa Fritsch“ in der Wattmanngasse 25 auch heute noch aufgrund ihrer prachtvollen historischen Fassade im stilgerechten Schönbrunner Gelb ins Auge. Nicht nur das beeindruckende Äußere besticht durch seinen imperialen Charme, die weitläufigen Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 181 m2 und 235 m2, großzügigen Freiflächen und drei bis fünf Zimmern, lassen Bewohnerinnen und Bewohner in die historische Zeit Wiens eintauchen – selbstverständlich bei modernstem Wohnkomfort.

Das im Jahr 1900 von Architekt Ferdinand Berehinak – der unter anderem das Technologische Gewerbemuseum, das heutige WUK in der Währinger Straße errichtete – erbaute Gründerzeithaus steht heute wie damals für multifunktionale Nutzung und hochwertigstes Interieur. „Ein Haus, das in seiner Anmutung nicht nur optisch an das kaiserliche Schloss Schönbrunn erinnert, verdient auch im Inneren eine Ausstattung auf höchstem Niveau“ , so Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Die Wohnungen bieten jeweils mehrere Badezimmer, einen großzügigen Wohn- und Essbereich sowie edelste Materialien. So entspricht das über 120 Jahre alte Gebäude dem Anspruch nach exzellentem Wohnraum. Besonderes Augenmerk wurde bei diesem Revitalisierungsprojekt auf die erwähnte exklusive, luxuriöse Ausstattung gelegt. Edles Fischgrätparkett und Tafelboden finden sich ebenso, wie hochwertiges Gestein. In Österreich per Hand gefertigter Wand- und Deckenstuck sorgt, in Kombination mit Wandvertäfelungen aus Holz und Stein, für ein elitäres Wohngefühl in historischem Ambiente. Darüber hinaus verfügt eine der Wohnungen auch einen privaten Weinkeller, indem die persönliche Weinsammlung unter idealen Bedingungen gelagert werden kann. Einzigartig sind auch die großzügigen Eigengärten und Freiflächen sowie die verträumte Parkanlage, die sich hinter dem Gründerzeithaus befindet und zusätzlich zur Besonderheit des über 2.000 Quadratmeter großen Grundstücks beiträgt. Den zukünftigen Eigentümerinnen und Eigentümern stehen außerdem neun Stellplätze, ein Fahrradabstellraum, sowie großzügige Kellerabteile zur Verfügung. Neben den drei exklusiven Eigentumswohnungen gelangt auch eine 37 m2 große multifunktionale Einheit im Souterrain zum Verkauf, die beispielsweise als kleines Office genutzt werden kann.

Auch für Christian Winkler, Gründer und Geschäftsführer der WINEGG Realitäten, ist die Stadtvilla etwas ganz Besonderes: „Häuser wie dieses haben Seltenheitswert. Daher ist es für uns ein absolutes Privileg, die Stadtvilla in der Wattmanngasse zu revitalisieren und zu vermarkten“ zeigt sich Winkler begeistert. „Es braucht Erfahrung und die Expertise, um eine perfekte Symbiose aus Historie und Moderne umsetzen zu können, die für Generationen Bestand hat.“

Das Gründerzeithaus in einer der schönsten Gegenden von Alt-Hietzing liegt eingebettet zwischen Schlosspark Schönbrunn und Hietzinger Hauptplatz. So können Wiener Highlights wie die Gloriette, Schloss und Tiergarten Schönbrunn oder der Küniglberg bequem zu Fuß erreicht werden. Die Wiener Innenstadt ist mit dem Auto oder öffentlich von Hietzing aus in 20 Minuten erreichbar.

Ab sofort startet die Vermarktung der luxuriösen Wohnungen durch WINEGG Makler und 3SI Makler.

„WATTMANNGASSE 25“ im Überblick:

• Drei exklusive Eigentumswohnungen

• Multifunktionale Souterrainwohnung

• Wohnflächen von ca. 181 m2 bis 235 m2

• Beeindruckende Stadtvilla

• Exquisite/erstklassige Ausstattung

• Großzügige Freiflächen

• 9 Tiefgaragenplätze

• Ausgezeichnete Lage im Herzen von Hietzing

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

WINEGG Makler kennt den Wiener Immobilienmarkt bestens und kann dank jahrelanger Erfahrung Entwicklungen entsprechend einschätzen. Das kommt dem Unternehmen auch im Bereich der Vermarktung zugute. Hierbei liegt der Fokus in der Vermittlung von Immobilien im Eigentums-, Miet- und Anlagesektor. Ein Team aus hochqualifizierten Maklern berät und unterstützt von der ersten Anfrage bis zur finalen Objektübergabe.

Über die 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 120 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit über fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

