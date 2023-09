Stellungnahme Pongo Film zu Medienberichten

Aufgrund aktueller Medienberichte sieht sich die Pongo Film zu folgender Stellungnahme veranlasst

Wien (OTS) - Die Vorwürfe im Zusammenhang mit der aktuellen Produktion „Kurz – Der Film“, wonach angeblich InterviewpartnerInnen unter "Vorspiegelung falscher Tatsachen" gelockt worden seien, sind falsch und werden entschieden zurück gewiesen.

Sämtlichen InterviewpartnerInnen wurde geraume Zeit vor Interviewbeginn das Thema bekanntgegeben und konkrete Fragelisten übermittelt. Dabei handelt es sich um einen bei seriösen Produktionen branchenüblichen Vorgang, der auch hier so eingehalten wurde. Auch wurde bereits in den Erstanfragen den InterviewpartnerInnen mitgeteilt, dass ein „Dokumentarfilm über die Geschehnisse der Österreichischen Politik der letzten Jahre, mit besonderen Blick auf Sebastian Kurz“ (wobei der Name „Sebastian Kurz“ fett hervorgehoben wurde) gedreht werden soll. Dass der Themenschwerpunkt die politische Laufbahn von Sebastian Kurz betrifft, wurde auch mündlich kommuniziert und war nach Ansicht des Regisseurs auch jedem klar. Teilweise wurde den InterviewpartnerInnen auch ein erster Trailer aus dem Frühjahr 2023 gezeigt, der ebenfalls ganz klar Sebastian Kurz als Inhalt hatte. Außerdem werden die InterviewpartnerInnen weder aus dem Zusammenhang gerissen, noch in einer, ihre kritischen Aussagen konterkarierenden, Weise dargestellt.

Angemerkt sei, dass ursprünglich eine internationale Koproduktion mit einem Streaminganbieter angedacht war und diesbezüglich Verhandlungen stattgefunden haben. Im Zuge der Dreharbeiten hat man sich jedoch dazu entschieden, auf eine Auswertung im Kino zu setzen, und den Film erst im zweiten Verwertungsweg an einen Streamer weitergeben. Auch dies ist bei derartigen Filmproduktionen ein üblicher Vorgang.

