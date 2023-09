FPÖ – Kickl/Amesbauer: „Zweite Runde“ des Klimabonus für Asylwerber ist weitere Verhöhnung der Österreicher!

Zusätzliches „Körberlgeld“ für bereits rundum versorgte illegale Einwanderer muss sofort abgeschafft werden

Wien (OTS) - Ab morgen wird der gestaffelte Klimabonus ausbezahlt – auch an Asylwerber. „Der Klimabonus für Asylwerber ist ein schwarz-grüner Sündenfall erster Güte. Die Verhöhnung der Österreicher, die unter der Rekordteuerung leiden, geht damit in die zweite Runde. Das ist jedenfalls ein weiterer Beweis dafür, dass die ÖVP die Österreicher weiterhin für dumm verkaufen will. Von einer restriktiven Asylpolitik reden, aber Asylwerbern Steuergeld in Form des Klimabonus hinterherwerfen – das geht sich nicht aus. Das ist weder gerecht noch normal und es sagt alles über die Glaubwürdigkeit von Nehammer, Karner und Co. Es gibt sie nicht – und die Österreicher glauben der ÖVP völlig zu Recht schon lange nichts mehr. Sie sind nämlich klüger, als es der ÖVP lieb ist“, betonten heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl und FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer.

Es gebe keinerlei sachliche Rechtfertigung dafür, Asylwerbern, die keinen Strom, keinen Treibstoff, keine Lebensmittel, nichts für Kleidung, keine Heizung, keine Krankenversicherung, keine Sozialversicherung und keine Steuern zahlen müssen, einen Klimabonus zu schenken. Diese Personen würden über die Grundversorgung vom Steuerzahler vollumfänglich alimentiert. Darüber hinaus locke Schwarz-Grün mit Geschenken wie dem Klimabonus noch weitere illegale Einwanderer ins Land. Und mit der Staffelung erhielten zum Beispiel im Erstaufnahmezentrum West in Thalheim auf Steuerzahlerkosten untergebrachte Asylwerber einen wesentlich höheren Klimabonus als eine Pensionistin, die in Wien oder Wels lebt. „Das ist für Alleinerziehende, für Senioren, für jeden Familienvater, für jeden Österreicher eine schallende Ohrfeige, die ihnen ÖVP und Grüne da schon zum zweiten Mal verpassen“, so Amesbauer.

Gemeinsam mit den Grünen habe die ÖVP die Initiativen der Freiheitlichen für die Abschaffung des Klimabonus für Asylwerber immer wieder blockiert. „Das sagt einiges darüber aus, für wen die ÖVP-Politik macht: Die teuerungsgeplagten Österreicher sind es nämlich nicht!“, so Kickl. „Und genau deshalb braucht es die FPÖ an der Spitze der Regierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl. Dann wird die Wende eingeleitet – dann gibt es erstmals wieder eine Politik, die sich ausschließlich an den Interessen und am Wohlergehen der eigenen Bevölkerung orientiert – und nicht an den Wünschen der EU-Eliten oder gar illegalen Einwanderer, für die Schwarz-Grün die Grenzen offenhält und über die sie das Füllhorn auf Steuerzahlerkosten ausschüttet“, betonte Amesbauer.

„Mit dem All-Inklusive-Service für illegale Einwanderer wird dann genauso Schluss sein wie mit dem Andienen an die EU und selbsternannte Eliten. Dann bauen wir die ‚Festung Österreich‘“, betonten Kickl und Amesbauer.

