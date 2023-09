Neue Leiterin für Magistratisches Bezirksamt in Meidling (MBA 12) bestellt

Iris Schnattinger leitet ab nun Bezirksamt mit Betriebsanlagenzentrum

Wien (OTS/RK) - Am Montag, dem 04.09.2023, wurde Iris Schnattinger zur neuen Bezirksamtsleiterin für den 12. Bezirk bestellt. Das Bestellungsdekret übergab Magistratsdirektor Dietmar Griebler im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig, Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky und der Vorsitzenden-Stellvertreterin der younion-Wien-Daseinsgewerkschaft Angela Lueger.

Werdegang der neuen Bezirksamtsleiterin

Iris Schnattinger ist Juristin (Universität Wien) mit Fokus auf Verfassungs-, Verwaltungs- und Europarecht sowie Politikwissenschafterin. Berufsbegleitend absolvierte sie an der renommierten Universität Leiden den Masterlehrgang European Law (LL.M.).

2019 trat Schnattinger in den Dienst der Stadt Wien ein und begann als Rechtsreferentin in der MA 40 – Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht. 2021 wurde sie in der genannten Abteilung Leiterin der Fachgruppe „Strategische Rechtsangelegenheiten und Legistik Wiener Mindestsicherung“.

Bezirksämter sind erste Anlaufstelle für die Bevölkerung

Die Stadt Wien verfügt über 15 Magistratische Bezirksämter – davon sind aktuell folgende Bezirksämter für zwei Bezirke zuständig: 1/8, 2/20, 3/11, 4/5, 6/7, 9/17, 13/14 und 18/19.

Die Magistratischen Bezirksämter sind eine wichtige Schnittstelle zwischen der Stadtverwaltung und der Wiener Bevölkerung mit mehr als 1,4 Millionen Geschäftsfällen und mehr als 5 Millionen Kund*innenkontakten pro Jahr. Wer in Wien lebt, hat mindestens einmal mit einem Bezirksamt zu tun. Das MBA 12 ist neben seinen landläufig bekannten Bezirksamtsagenden (Melde- Pass- und Fundwesen, Parkpickerl und Co) auch Betriebsanlagenzentrum für den 12.-17. Bezirk, also diesbezüglich erste Anlaufstelle für dortige Gewerbetreibende. Dass den wienweit rund 1, 4 Millionen erfassten Geschäftsfällen im letzten Jahr rund 100 Beschwerdefälle gegenüberstanden, ist ein deutliches Zeichen für die laufend optimierte Servicequalität der Ämter. Die durchschnittliche Erledigungsdauer eines Geschäftsfalls beträgt (rechnerisch) 2,5 Tage.

Der Leiterin des Magistratischen Bezirksamtes für den 21. Bezirk, Christina Vetter , wurde dafür gedankt, während der Nachbesetzungsphase des MBA 12 interimistisch auch zusätzlich dieses Bezirksamt geführt zu haben.Die Vorgänger-Bezirksamtsleiterin des MBA 12, Viky Neuber, hatte mit Beginn 2023 die Leitung der MA 50 (Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten) übernommen. (Schluss/lei)

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Leitner

Pressesprecherin der Magistratsdirektion

Tel: +43 1 4000 82552

E-Mail: andrea.leitner @ wien.gv.at