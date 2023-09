illycaffè und Ethiopian Coffee & Tea Authority unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Wien (OTS) - Triest - Addis Abeba, August 2023 – illycaffè, das erste italienische Kaffee-Unternehmen, das die B-Corp Zertifizierung erhielt und die Ethiopian Coffee and Tea Authority (eine staatliche Einrichtung zum Schutz, zur Unterstützung und Schulung der Kaffee-, Tee- und Gewürzindustrie) haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Das Abkommen zielt darauf ab, die Qualität des Kaffees - von der Pflanze bis zum Endprodukt - zu verbessern, dies geschieht durch Schulungen, die hauptsächlich im Coffee Training Center in Addis Abeba durchgeführt werden. Es ist das erste Schulungszentrum seiner Art auf dem afrikanischen Kontinent und entstand in Zusammenarbeit zwischen der Italian Agency for the Development of Cooperation (AICS), der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), illycaffè, der Ernesto-Illly-Stiftung und der Ethiopian Coffee and Tea Authority.

Ziel des Coffee Training Center ist es, die internationalen Qualitätsstandards für den Kaffeeexport zu erfüllen und die Ausbildung kompetenter Fachkräfte zu fördern, die in diesem Sektor einen Mehrwert für das Land schaffen. illycaffè wird spezielle Kurse für Fachleute in der Lieferkette anbieten, die von regenerativer Landwirtschaft bis zum Kaffeerösten, von der sensorischen Analyse bis zur richtigen Zubereitung des Kaffees reichen - all das mit dem Ziel, die Produktion und den Handel mit dieser für Äthiopien wichtigen Ressource zu verbessern. Erzeuger, Exporteure, Bar-Manager und Baristas werden je nach Art der Tätigkeit in den Unterrichtsräumen der Einrichtung oder vor Ort geschult.

„Äthiopischer Kaffee gilt als der beste Arabica-Kaffee der Welt. Unsere Herausforderung besteht darin, das Angebot und die Dienstleistungen der Lieferkette zu verbessern und so zur lokalen wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Durch die öffentlich-private Partnerschaft mit der Ethiopian Coffee and Tea Authority wollen wir Synergien schaffen, um die Qualität und damit die Nachhaltigkeit zu steigern. Wir werden Schulungen durchführen, die es den Kleinerzeugern ermöglichen, ihre Kaffeeproduktionskapazitäten und somit ihre Einnahmen zu steigern, und den Exporteuren und Baristas, mit einem noch hochwertigeren Produkt zu arbeiten“ so Cristina Scocchia, CEO von illycaffè.

„Äthiopien ist das Ursprungsland des Kaffees,und das Potenzial für neue Geschmacksrichtungen ist grenzenlos. Der einzigartige Geschmack und die hohe Qualität unseres Kaffees sind weltbekannt. Das Engagement und die Zusammenarbeit mit illycaffè werden unsere Position auf dem internationalen Markt stärken“, so Adugna Debela, Generaldirektor der Ethiopian Coffee and Tea Authority.

illycaffè ist sich bewusst, dass die Herausforderung einer nachhaltigeren Welt nur mit vereinten Kräften bewältigt werden kann. Daher legt illycaffè großen Wert auf die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor mit dem Ziel, einen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Mehrwert entlang der Kaffee-Lieferkette zu schaffen und dabei die Individualität und die kulturellen Besonderheiten der Lieferanten, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet, sowie die Umwelt zu respektieren.

