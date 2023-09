FPÖ-Darmann zu sexueller Attacke in Klagenfurt: Täter aus Afghanistan sofort abschieben!

FPÖ fordert völligen Stopp der illegalen Zuwanderung

Klagenfurt (OTS) - Nach der sexuellen Attacke auf eine 21-jährige Frau durch einen Afghanen in Klagenfurt fordert der FPÖ-Klubobmann-Stellvertreter und Klagenfurter FPÖ-Stadtparteiobmann LAbg. Gernot Darmann die sofortige Abschiebung des Täters. „Ich habe absolut kein Verständnis dafür, dass sich derartige Gestalten wie dieser Afghane überhaupt in Österreich aufhalten und hier Frauen missbrauchen oder andere Straftaten begehen! Österreich ist ausschließlich von sicheren Staaten umgeben und damit ist jegliche Verfolgung samt Asylgrund denklogisch auszuschließen. Wir brauchen endlich eine Kehrtwende in der Asylpolitik und einen völligen Stopp der illegalen Zuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls“, betont Darmann.

„Die massiven Versäumnisse der Regierung in der Asylpolitik führen zu diesen mittlerweile an der Tagesordnung stehenden Übergriffen und Verbrechen durch illegale Migranten, die selbst nicht mehr durch die üblichen Willkommensklatscher verschwiegen oder wegdiskutiert werden können. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner muss endlich aktiv werden und für die sofortiger Abschiebung dieses Täters sorgen. Nur große Töne spucken ist zu wenig. Wenn solche Typen wie dieser Mann aus Afghanistan in Österreich bleiben, stellen sie weiter eine Gefahr für unsere Bevölkerung dar“, so Darmann.

Die FPÖ sei die einzige Partei, die seit Jahren einen Asyl-Stopp in Österreich fordert. „Es muss endlich Schluss sein mit der illegalen Zuwanderung zum Schaden der eigenen Bevölkerung und auf Kosten unserer Steuerzahler! Wir haben auch im Landtag bereits mehrere Initiativen für einen sofortigen Asyl-Stopp gesetzt, die leider alle von SPÖ und ÖVP abgelehnt wurden“, kritisiert der freiheitliche Klubobmann-Stellvertreter.

