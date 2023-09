10. Bezirk: Böhmischer Prater Wies’n von 8.9. bis 10.9.

Erstes Konzert: „Mürztaler“ – Infos zum Fest: Telefon 0676/531 23 04

Wien (OTS/RK) - Die zünftige Festivität „Böhmischer Prater Wies’n“ findet heuer zum dritten Mal statt. Gestartet wird die Feier am Freitag, 8. September, um 18.00 Uhr, mit einem flotten Konzert der als „Happy-Power-Band“ bekannten Musik-Gruppe „Mürztaler“. Am Samstag, 9. September, beginnt um 18.00 Uhr eine klangvolle Audienz der Combo „Die wilden Kaiser“. Dieses Ensemble hat ein großes Repertoire, von Austro-Pop und Schlager bis zu Rock und Disco. Besonders beliebt sind die Eigenkompositionen. Überdies erwartet das Publikum am Sonntag, 10. September, von 12.00 bis 19.00 Uhr, ein mitreißendes Musik-Programm mit den Formationen „Sumawind“ und „Egon7“. Organisiert werden die 3 Fest-Tage vom „Kulturverband Böhmischer Prater“. Als Veranstaltungsort dient der Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30c). Karten kosten pro Tag 24 Euro (Vorverkauf: www.eventjet.at) bzw. 27 Euro (Kasse vor Ort). Auskünfte: Telefon 0676/531 23 04 („Tivoli Office“) und E-Mail tivoliwien10@hotmail.com.

Einlass am Freitag und am Samstag ist um 17.00 Uhr. Am Sonntag wird der Saal um 11.00 Uhr aufgesperrt. Noch bis Anfang November reicht der bunte Veranstaltungskalender im „Tivoli“ (Country, Rock‘n Roll, Erntedank, u.a.). Alle Details dazu im Internet: www.böhmischer-prater.at.

