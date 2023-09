SJ-Stich: „Matura aus der Steinzeit, Leistungsdruck, Angst - Unsere Schulen brauchen eine Bildungsrevolution!”

Medienaktion der Sozialistischen Jugend angesichts des heute stattfindenden Schulstarts

Die Schule muss ein Ort sein, in dem sich Schüler*innen gemeinsam entfalten können. Als Sozialistische Jugend sagen wir deshalb Druck und Angst in der Schule den Kampf an! Paul Stich, SJ 1/3

Schüler*innen sollten statt der Matura auf selbstständige bzw. kreative Art und Weise ihr Können unter Beweis stellen können. Paul Stich, SJ 2/3

Während superreiche Freunde der Bundesregierung etwa durch die Senkung der Körperschaftsteuer Milliarden geschenkt bekommen, werden wir von Schwarz-Grün wie ein lästiges Anhängsel behandelt. Paul Stich, SJ 3/3

Wien (OTS) - „Heute haben die Schulen der Republik wieder geöffnet – und damit nehmen Leistungsdruck, Stress und Ängste bei den Schüler*innen wieder zu. Im Moment verfehlt unser Bildungssystem nämlich den Auftrag, kritische Menschen auszubilden. Egal ob in Bezug auf den zunehmenden Druck auf Schüler*innen oder die Ausgestaltung von Leistungsüberprüfungen - die aktuellen Zustände sind für uns nicht länger hinnehmbar!“, so Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend im Rahmen einer Medienaktion.

Bei der Medienaktion wurde eine Pyramide, die aus mehreren Schlagwörtern wie „Leistungsdruck“, „Stress“, oder “Überforderung” bestand, symbolträchtig zerschlagen. Stich zeigt sich angesichts der ansteigenden Zahl an psychischen Erkrankungen bei Schüler*innen besorgt: „Spätestens seit der Pandemie ist die Zahl der Schüler*innen, die an Depressionen oder Angststörungen leiden, massiv in die Höhe geschossen. Das liegt jedoch nicht bloß an den Spätfolgen von Home Schooling - die meisten Schüler*innen erleben im regulären Schulalltag schon massiven Druck. Eben dieser Leistungsdruck führt bei vielen Jugendlichen zu psychischen Problemen. Die Schule darf kein Ort sein, vor dem sich Schüler*innen fürchten müssen. Im Gegenteil: Die Schule muss ein Ort sein, in dem sich Schüler*innen gemeinsam entfalten können. Als Sozialistische Jugend sagen wir deshalb Druck und Angst in der Schule den Kampf an! “, so Stich weiter.

Als Beispiel für den Reformstau nennt Stich die aktuelle Form der Matura und wiederholt die SJ-Forderung nach einer Abschaffung eben dieser. „Die Matura ist ein Relikt vergangener Zeiten. Wer 12 oder 13 Jahre lang in der Schule war und jede Schularbeit und Prüfung mitgeschrieben hat, sollte am Schluss nicht unnötigerweise nochmal mit einer Mega-Prüfung konfrontiert werden. Im Gegenteil, Schüler*innen sollen die Chance bekommen zu zeigen, dass sie das Gelernte in ihren Interessensbereichen auch anwenden können! Schüler*innen sollten statt der Matura auf selbstständige bzw. kreative Art und Weise ihr Können unter Beweis stellen können. Dafür würden sich praxisorientierte Projektarbeiten empfehlen.”, führt Stich aus.

Abschließend appelliert Stich an die Bundesregierung, überfällige Reformen endlich umzusetzen: „Es ist nicht einzusehen, dass wichtige Reformen für uns junge Menschen weiterhin auf die lange Bank geschoben werden. Jeden Tag leisten tausende Schüler*innen, Lehrer*innen wie sonstiges Schulpersonal großartiges. Während superreiche Freunde der Bundesregierung etwa durch die Senkung der Körperschaftsteuer Milliarden geschenkt bekommen, werden wir von Schwarz-Grün wie ein lästiges Anhängsel behandelt. Höchste Zeit, die Prioritäten in die richtige Reihenfolge zu bringen!”, so Stich abschließend.

