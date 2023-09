bank99 erhöht Zinssätze für Neu- und Bestandskund*innen

• Für Neukund*innen – flexsparen99: 3% p.a. fix für die ersten 6 Monate, täglich verfügba

• Für Neu- und Bestandskund*innen – fixsparen99: bis zu 3,1% p.a. fix garantiert



• Flächendeckendes Netz und Mehrwert in ganz Österreich

Die bank99 erhöht ab 1. September 2023 die Zinssätze für die beiden Sparprodukte fixsparen99 und flexsparen99.

fixsparen99 bietet einen attraktiven, fix garantierten Zinssatz über eine bestimmte Laufzeit. Die Laufzeit beträgt sechs oder zwölf Monate, die Mindesteinlage liegt bei EUR 5.000. Mit flexsparen99 gibt es keine Mindesteinlage und Kund*innen müssen sich für keine bestimmte Laufzeit entscheiden - das Ersparte ist täglich verfügbar bzw. kann jederzeit ein- und ausgezahlt werden (auch mit einem Referenzkonto bei einer Fremdbank möglich).

Unser Angebot für Neukund*innen (gültig bis 31. Oktober 2023):

flexsparen99: 3% p.a. fix täglich verfügbar für die ersten sechs Monate nach Vertragsabschluss, danach 0,01% + freiwillige Bonuszinsen.

Die Zahlung der Bonuszinsen erfolgt unverbindlich und auf freiwilliger Basis, ohne Rechtsansprüche gegen die bank99 für die Zukunft zu begründen.

Unser Angebot für Neu- und Bestandskund*innen (gültig bis 31. Oktober 2023):

fixsparen99: 3% p.a. fix für sechs Monate (bisher 1,5% p.a. fix) sowie 3,1% p.a. fix für zwölf Monate (bisher 2,5% p.a. fix).

Voraussetzung ist die Führung eines Giro- oder Sparkontos als Referenzkonto bei der bank99.

Auch im Investmentbereich bietet die bank99 aktuell eine attraktive Aktion für ihre Kund*innen. Bis zum 23. Dezember 2023 gibt es für Veranlagungen einen Bonus von 50 bis 500 Euro, abhängig davon, wie viel im Aktionszeitraum auf dem Depot veranlagt wird.

„Die bank99 steht für einfache, smarte Produkte und Services, die einen Mehrwert bringen. Seit unserer Gründung vor drei Jahren sind wir bereits zu einer verlässlichen Bankpartnerin geworden und wir bieten unseren Kund*innen ab sofort Top-Konditionen für fixes und flexibles Sparen“, erklärt Patricia Kasandziev, Vorstandsmitglied der bank99. Alle Infos zu den neuen Konditionen gibt es auf der Website der bank99.

Post und bank99: Flächendeckendes Netz und Mehrwert in ganz Österreich

Während sich andere Banken aus vielen Gebieten zurückziehen, ist das Ziel der bank99 weiterhin flächendeckend in ganz Österreich vertreten zu sein.

„Wo andere gehen, bleiben wir! Post und Bank in einem Standort vereint, bringt unseren Kund*innen Mehrwert und das ganz in der Nähe. Unsere über 1.700 Geschäftsstellen bedienen unterschiedliche Kund*innenbedürfnisse. So können wir unseren Kund*innen nicht nur modernes Online-Banking bieten, sondern stehen auch persönlich im ganzen Land vor Ort zur Verfügung“, sagt bank99-Vorstandsmitglied Patricia Kasandziev.

bank99: Versteht dich von selbst

Die bank99 AG, seit April 2020 aktiv, ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG (90 Prozent) und der Schelhammer Capital Bank AG (10 Prozent). Mit über 300 Mitarbeiter*innen betreut sie österreichweit über 260.000 Kund*innen. Als Digitalbank mit einem flächendeckenden Netz von über 1.700 Geschäftsstellen bietet die bank99 ein umfassendes Leistungsportfolio mit Konto, Konsumkredit, Veranlagen und Sparen, Wohnfinanzierung und Versicherungen. Mehr unter bank99.at

